بدء تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. هل تعلن نتيجة المادة منفردة؟

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2022، سيبدأ اليوم الأربعاء، بعد انتهاء المركز القومي للامتحانات التابع للوزارة، من مرحلة تكويد أوراق البابل شيت، ومطابقة بيانات الطلاب في بوكليت الأسئلة، مع أوراق إجاباتهم في البابل شيت، ومراجعة مطابقة الاسم ورقم الجلوس الخاصة بكل طالب.

3 أيام لتصحيح امتحان اللغة العربية

قال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تصحيح مادة اللغة العربية للثانوية العامة، لن يستغرق أكثر من 3 أيام، ويتم الانتهاء منه، باعتبار أن التصحيح إلكترونيا بالكامل، نافيا فكرة الإعلان عن نسبة النجاح في كل مادة على حدة، لكن سيتم إعلان النتيجة والنسبة وقت الإعلان عن نتيجة الامتحانات مجمعة مع بعضها لكل المواد.

تصحيح إلكتروني بالماسح الضوئي

أضاف المصدر، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022، يتم الكترونيا، من خلال الماسح الضوئي، بعيدا عن أي عنصر بشري، لافتا إلى أن الماسح الضوئي يطابق بيانات الطالب في كراسة الأسئلة بالبابل شيت، وبعد ذلك يقوم بتصحيح الورقة وفق نموذج الإجابة الخاصة بنفس نموذج ورقة بوكليت الأسئلة.

يشار إلى طلاب الثانوية العامة، يؤدون يوم الأحد المقبل، امتحان مادة الكيمياء للشعبة علمي (علوم ورياضة)، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ورقيا بنظام البابل شيت، في لجان مؤمنة ومراقبة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، رؤساء اللجان بعدم السماح للطلاب بالدخول بأجهزة إلكترونية «موبايل - سماعات» أو أي أجهزة تساعد على الغش في الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، مشددة على تفتيش الطلاب 3 مرات قبل وأثناء الامتحان.