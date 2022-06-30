السيسي يطمئن المصريين: وطنكم يسير على الطريق الصحيح بإرادة صلبة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة طمأنة للمصريين، قائلا: «شعب مصر العظيم، إن وطنكم يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام ولا تضع نصب عينها إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر، وكما عبرت مصر الصعاب على امتداد تاريخها العريق، فإن ثقتي كاملة بأنها ستعبر الأزمات الدولية الراهنة بانعكساتها المحلية وستواصل دون توقف مسيرته نحو بناء الدولة المتقدمة والوطن الآمن والمجتمع المستقر النابض بالحياة، وهي الآمال الكبرى التي يتطلع إليها المصريون، وأتطلع إليها معهم، وسيكون التوفيق بإذن الله حليفنا».

الرئيس: نقول لأسر الشهداء أن أبناءكم أحياء عند ربهم يرزقون

كما وجه رئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة ثورة 30 يونيو، رسالة إلى أهالي الشهداء وذويهم: «شعب مصر الأبي الكريم، في الختام لا يسعنا بينما نتحدث اليوم إلا أن نذكر العظماء من أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحونا هذه النعمة الغالية، نعمة الوطن التي نحمد الله عليها ليل نهار، نتذكر شهداءنا الأبرار من أبناء الشعب في القوات المسلحة والشرطة، ونقول لأسرهم وذويهم إن أبناءكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأحياء في قلوبنا، وفي وجدان هذا الوطن الأصيل، الذي أبدا لا ينسى فضلهم، أشكركم وكل عام وأنت بخير ومصر في سلام وأمان وتقدم، وبكم جميعا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».