آخر يوم.. تعرف على رابط التقديم الصف الأول الابتدائي 2022-2023

يبحث أولياء الأمور على محركات البحث عن رابط التقديم الصف الأول الابتدائي 2022-2023، لتؤكد وزارة التربية والتعليم أن آخر يوم للتقديم الصف الأول الابتدائي هو اليوم الخميس الموافق 30 يونية 2022، وفق ما أرسلته في خطاب مرسل للمديريات وكذلك الإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن المديريات التعليمية ستبدأ فى علميات تسكين الطلاب بعد غلق باب التقديم.

رابط التقديم الصف الأول الابتدائي 2022-2023

وتزامنا مع آخر يوم للتقديم، فعلى أولياء الأمورالتعرف على رابط التقديم الصف الأول الابتدائي 2022-2023، واتباع خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 كالتالي:

- الدخول على الجزء المخصص للتقديم للمدارس الموجود على بوابة الخدمات الإليكترونية الحكومية

- الدخول على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022- 2023.

- إدخال الرقم القومي لولى أمر الطالب، واختيار كلمة مرور

- ملء البيانات المطلوبة.

تقديم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه بعد الدخول على رابط التقديم الصف الأول الابتدائي 2022-2023، يتم تقديم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل التعليمية، على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع المهن التعليمية بالفئات المقررة قانونًا، كما يرفق معه طلبات التحويل الأخرى والمستندات المطلوبة مثل إثبات القيد وبيان النجاح والمستندات التي تدل على محل الإقامة.

وبحسب مصادر في مديرية تعليم القاهرة لـ«الوطن»، سيتم تشكيل لجنة للتحويلات بكل مدرسة، تحت مسئولية مدير المدرسة، كما ستقوم باستلام استمارات وطلبات التحويل، وفحص هذه الطلبات وترتيبها من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا، بعد توافر الشروط مع الالتزام بالكثافة المقررة.

ومن جانبها، حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، أن التحويلات تبدأ من وإلى المدارس الرسمية والمتميزة للغات، داخل الإدارات التعليمية وبينها، بدءًا من 1 يوليو المقبل، حتى 15 أغسطس المقبل.