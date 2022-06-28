تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023.. ينتهي الخميس المقبل

ينتهي تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023، يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يونيو، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب مرسل للمديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن المديريات تبدأ علميات تسكين الطلاب بعد غلق باب التقديم.

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

وفقا لوزارة التربية والتعليم، فأن خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 تكون كالتالي:

- الدخول على بوابة مركز المعلومات.

- الدخول على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023.

- إدخال الرقم القومي لولي الأمر.

- كتابة كلمة المرور.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- ملء البيانات المطلوبة.

شروط وضوابط التحويل من المدارس

بالتزامن مع قرب انتهاء موعد تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023، حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، شروط وضوابط تحويلات الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعياتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأضافت المديرية في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، أن التحويلات تبدأ من وإلى المدارس الرسمية والمتميزة للغات، داخل الإدارات التعليمية وبين الإدارات التعليمية، بدءً من 1 يوليو المقبل، حتى 15 أغسطس المقبل، ولا يُسمح بقبول طلبات التحويل بعد هذا الموعد.

لجنة لفحص طلبات التحويلات بكل مدرسة

أوضحت المديرية، أنه يتم تقديم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل التعليمية، على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع المهن التعليمية بالفئات المقررة قانونا، ومرفق معه طلبات التحويل الأخرى، مثل إثبات القيد وبيان النجاح والمستند الدال على محل الإقامة.

ونوهت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للتحويلات بكل مدرسة، تحت مسئولية مدير المدرسة، تقوم باستلام استمارات وطلبات التحويل، وفحص هذه الطلبات وترتيبها من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا، بعد توافر الشروط مع الالتزام بالكثافة المقررة.