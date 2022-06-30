إحلال وتجديد 19 مركز شباب بتكلفة 72 مليون جنيه في منفلوط بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على دعمه الكامل لمشروعات الشباب والرياضة التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، معلنًا متابعته المستمرة والميدانية للأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ وجودة الأعمال.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى محافظة أسيوط تستهدف تطوير وإحلال وتجديد 81 مركز شباب بكافة القرى المستهدفة بتكلفة 362 مليون جنيه، منها 19 مشروعا بتكلفة 72 مليون جنيه بمركز منفلوط، وذلك ضمن خطة رفع كفاءتها وقدرتها على تنمية وتبني المواهب الشابة في كافة الألعاب وتوفير كافة الإمكانيات بهذه المراكز لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية والهوايات المختلفة، وتخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا في كافة المسابقات، مشيدًا بجهود الدولة في التوسع في تطوير مراكز الشباب والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية أسلوب حياة وتعظيم طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم وتوفير كافة الإمكانيات بها لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية.

متابعة مستمرة للمشروعات

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية بالقرى والمراكز واجتماعاته المتكررة مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للوقوف على معدلات التنفيذ وسرعة حل أية مشكلات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، لافتًا إلى أن أعمال التطوير بمراكز الشباب هدفها أن تصبح مراكز خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت رياضية وملاعب للنجيل الصناعي وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تقوم به هذه المراكز في بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية، حيث تساهم في تأهيلهم جسمانيًا وبدنيًا وعقليًا.

مشروعات قطاع الشباب والرياضة

وأكد المهندس محمد عادل، المدير التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد، أن مشروعات قطاع الشباب والرياضة والتي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي منفلوط وديروط، بلغت 34 مشروعا بتكلفة 152 مليونا و800 ألف جنيه، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها الجهاز في كافة القطاعات تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا وتطوير الريف المصري.

من جانبه، أضاف الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إنه يجري تطوير مراكز الشباب وإحلال وتجديد البعض منها في مركز منفلوط، وعلى رأسها مركز شباب منفلوط، والذي شهد زيارات متعددة لوزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط لمتابعة تنفيذ الأعمال ليصبح مركزًا نموذجيًا ويقدم خدماته لكافة الفئات الشبابية من أهالي قرى المركز.

تطوير مراكز الشباب

ولفت إلى أن أعمال تطوير مراكز الشباب بقرى مبادرة حياة كريمة تسير على قدم وساق، ويوجد متابعات مستمرة وميدانية لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية وبمعدلات إنجاز عالية، ويتم بالتزامن مع ذلك وضع برامج لتدريب الشباب بشكل علمي للاستفادة من الكوادر المتميزة بالمشاركة في المسابقات والبطولات التي يتم تنظيمها.