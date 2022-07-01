سعر الدولار اليوم الجمعة 1-7-2022 في البنوك المصرية

ما زال مؤشر سعر الدولار يواصل استقراره حول نفس معدلاته الخاصة بعمليات البيع والشراء، في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وتواصل «الوطن»، استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، استعراض سعر الدولار، في البنوك المصرية المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر 18.73 جنيه للشراء ونحو 18.79 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات معلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 18.72 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 1 يونيو.

سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي

وسجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.75 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري 18.75 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجّل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الجمعة 18.73 جنيه للشراء و18.81 جنيه لعمليات البيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.71 جنيه للبيع و18.81 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجّل سعر الدولار في البنك المركزي 18.72 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وحسب آخر التعاملات المصرفية المُعلنة.