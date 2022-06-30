بدء صرف مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج السياحي الأربعاء

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بداية من الأربعاء المقبل، الموافق 6 يوليو 2022، سيبدأ المواطنون الذين لم يحالفهم التوفيق في الفوز بقرعة الحج السياحي في استرداد مبالغ جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم، وقيمتها 20 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج المستوى الاقتصادي، و30 ألفا للمتقدمين لبرامج المستوى 5 نجوم.

الصرف بالبطاقة الشخصية من أحد فروع بنك مصر

وأضاف «عمارة»، خلال المنشور الدوري رقم 198 لسنة 2022، والذي تم تعميمه اليوم على كل شركات السياحة، أنه سيتم صرف مقدمات جدية الحجز للمواطنين غير الفائزين بقرعة الحج السياحي من أحد فروع بنك مصر بكل أنحاء الجمهورية، وذلك بأصل بطاقة الرقم القومي.

69 ألف مواطن تقدموا للحج السياحي هذا العام

ومن جهته، قال محمد عزت أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد المتقدمين للحج السياحي هذا العام بلغ 68 ألفا و660 مواطنا، تقدم منهم نحو 9 آلاف و345 مواطنا لمستوى الـ5 نجوم، فيما تقدم نحو 59 ألفا و315 مواطنا للبرامج الاقتصادية، ودفعوا مقدمات حجز بلغت نحو مليار و466 مليون جنيه.

وأشار «عزت»، إلى أن المواطنين الذين لم يوفقوا في قرعة الحج السياحي لهذا العام اقترب عددهم من 60 ألف مواطن.

وأضاف، أن عدد الفائزين بالحج السياحى هذا العام بلغ 9200 مواطن، مشيرا إلى أن 70% من تأشيرات الحج السياحي خُصصت للبرامج الاقتصادية، فيما تم تخصيص الـ30% الباقية لبرامج الحج فئة 5 نجوم.

وأشار أمين الصندوق إلى أنه بالنسبة للمواطنين غير الفائزين بالحج الذين سجلوا أسماءهم بقرعة الحج في طلب واحد بسبب ارتباطهم العائلي، فإن مبلغ جدية الحجز الذي دفعه عند التقدم يرد لكل فرد على حدا.