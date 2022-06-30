من هو حسن الصباح زعيم الحشاشين الذي يجسده كريم عبدالعزيز في رمضان 2023؟

يستعد الفنان كريم عبدالعزيز لتقديم شخصية حسن الصباح ضمن مسلسله الجديد «الحشاشين» الذي من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2023، من إخراج بيتر ميمي، لذا يستعد قطاع كبير من الجمهور للبحث عن من هو حسن الصباح زعيم الحشاشين؟.

كريم عبدالعزيز يكشف من هو حسن الصباح الحشاشين؟

وقال الفنان كريم عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بتجسيده شخصية حسن الصباح في رمضان 2023، إذ إن العمل من تأليف عبد الرحيم، وهو الكاتب المفضل لديه، ويتمني أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

ويعتبر حسن الصباح الحشاشين هو مؤسس طائفة الحشاشين المتطرفة، والذي ولد وتوفي في فارس، وكانت هذه الطائفة توصف بأنها إسماعيلية نزارية، وعندما انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري، بدأت تدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله، ثم اتخذ حسن الصباح من قلعة الموت في فارس مكانا لنشر دعوته، وكان جيشه وطائفته يعتمد على الإرهاب والاغتيالات التي يقوم بها الفدائيون، من أجل نشر الإرهاب والرعب في قلوب الناس والحكام.

تجسيد الأعمال الفنية طائفة الحشاشين

واعتمدت عدة أعمال فنية على قصة طائفة الحشاشين وتجسيد شخصية حسن الصباح، إذ تم تقديمها من قبل في مسلسل «سمر قند»، وجسد دوره الفنان السوري عابد فهد في عام 2016، بالإضافة إلى المسلسل التركي الشهير «نهضة السلاجقة العظمى» الذي عرض عام 2020، وقام الممثل غوركان أويغون بتجسيد شخصية حسن الصباح.

عرض فيلم كيرة والجن

وكان الفنان كريم عبدالعزيز ينتظر اليوم بداية عرض فيلمه الجديد كيرة والجن الذي يشترك فيه لأول مرة سينمائيا مع الفنان أحمد عز، والفيلم يعرض أحداثا حقيقية عن ثورة 1919 والنضال الشعبي ضد الاحتلال الإنجليزي، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.