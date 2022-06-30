ضبط 1523 قضية تموينية متنوعة في حملات موسعة بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

ضبط 1523 قضية تموينية متنوعة

ونظمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1523 قضية تموينية متنوعة، بينها قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت 6,500 طن دقيق أبيض، و455 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار، و610 قضايا في مجال مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت 3٫950 طن دقيق بلدى مدعم، فضلا عن 10 قضايا استيلاء على السلع المدعومة.

وضبطت الحملات 6,5 طن دقيق أبيض بدون مستندات تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة، كما تم ضبط مالك مخبز سياحى بمحافظة الجيزة في حيازته كمية قدرها 2,25 طن دقيق أبيض دون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، وصادرت الحملات 1,54 طن سمك فيليه دون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

مصادرة 6 أطنان أعلاف حيوانية

وتحفظت الحملات على 81,2 طن ثمار فاكهة وعصائردون بيانات ومجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، و4 أطنان مخللات يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي داخل مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة البحيرة، و5800 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة من سداد الرسوم الجمركية داخل مخزن لتجارة السجائر دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وصادرت الحملات 6 أطنان أعلاف حيوانية يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيواني داخل محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهرب، أسفرت الجهود عن ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت 2,130 طن أقماح محلية، كما تم ضبط 18 قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ 144,150 طن أقماح محلية.

وضمن جهود رصد ومتابعة المحال ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط عدد 10 قضايا بمضبوطات بلغت 606 قطع و35 قطعة صوتية و102 قطعة ضوئية و469 ملصق.