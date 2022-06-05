منظمة فاو: انخفاض أسعار السلع الغذائية 0.6% خلال مايو الماضي عالميًا

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بنسبة 0.6% في مايو للشهر الثاني على التوالي بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي في مارس الماضي، حيث بلغ متوسط ​​مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 157.4 نقطة في مايو بانخفاض 0.9 نقطة عن أبريل.

تباطؤ أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان

وأشارت التقرير الذي نشرته مؤسسة ستاندرد أند بورز، أن هذا الانخفاض المتواضع أدى إلى تباطؤ أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، لكن الارتفاع الحاد في أسعار الحبوب واللحوم أدى إلى انخفاض حاد في المؤشر.

وظل المؤشر الذي تتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية منذ عام 1990، مرتفعًا بنسبة 22.8٪ خلال العام.

وقال كبير الاقتصاديين في الفاو ماكسيمو توريرو كولين في التقرير إن قيود الصادرات تخلق حالة من عدم اليقين في السوق ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقلب الأسعار المتزايد، ويظهر الانخفاض في أسعار البذور الزيتية مدى أهمية إزالتها والسماح للصادرات بالتدفق بسلاسة.

أسعار الزيوت النباتية انخفضت بنسبة 3.5٪

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية انخفض بنسبة 3.5 % على أساس شهري إلى 229.3 نقطة في مايو مع تراجع أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس واللفت وسط تقنين الطلب.

بصرف النظر عن تقنين الطلب أدى رفع إندونيسيا لحظر تصدير النخيل إلى انخفاض الأسعار، ومع ذلك فإن عدم اليقين المستمر بشأن آفاق التصدير في البلاد ساعد في الحد من انخفاض الأسعار وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة.

وصلت أسعار زيت النخيل وزيت عباد الشمس إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس، وفقًا لبيانات S&P Global Commodity Insights، بعد أن أعاق الغزو الروسي لأوكرانيا صادرات الزيوت النباتية من منطقة البحر الأسود.

وبعد شهر ارتفعت أسعار زيت فول الصويا في أمريكا الجنوبية إلى مستويات قياسية، فوق مستوى 1900 دولار/ طن متري في 28 أبريل، حيث أدت أنباء حظر تصدير إندونيسيا إلى ارتفاع أسعار الزيوت البديلة.