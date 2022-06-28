التموين: استخدام بدائل القمح لإنتاج الخبز «صحي تماما» (فيديو)

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ الدولة المصرية تعمل من أجل توفير القمح، وتأمين الخبز للمواطنين، مشيرًا إلى أنّ الدراسات المكثفة، توصلت إلى إمكانية إدخال أحد أنواع «البطاطا» في إنتاج الخبز.

استخدام بدائل القمح صحي تمامًا

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال حديثه ببرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر شاشة قناة TeN، تقديم الإعلامي كريم حاتم، والإعلامية ندى ياسر، أنّ هناك دولًا تستخدم بدائل فيما يتعلق بالقمح، والأمر صحي تماما، والسكر الخاص بذلك النوع من البطاطا أقل بكثير.

مصر تستهلك 750 ألف طن قمح شهريًا

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أنّ مصر تستهلك في الشهر الواحد نحو 750 ألف طن من القمح، ما يتسبب في زيادة الموازنة العامة للدولة.

إنتاج رغيف الخبز من البطاطا يوفر نحو مليون طن قمح

وشرح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنّه حال نجاح إنتاج رغيف الخبز من البطاطا، سيتم توفير نحو مليون طن قمح، وذلك في إطار توفير المخزون الاستراتيجي من القمح، إذ إنّ رغيف الخبز أمن قومي، والدولة لن تتخلى أبدًا عن المواطن.