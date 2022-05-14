تداول امتحان مادة الكيمياء لطلاب أولى ثانوي.. وتحرك عاجل من «التعليم»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، امتحان مادة الكيمياء الذي عقد، صباح اليوم، إلكترونيًا على جهاز التابلت، وورقيًا بنمط الأسئلة المقالية، بعد انطلاق الامتحان بوقت قليل، وانتشرت عدد كبير من أسئلة الامتحان الإلكتروني.

وكشف مصدر مسؤول بوزراة التربية والتعليم، أن الوزارة تتبع كل محاولات التسريب، موضحًا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي طالب يثبت أنه سرب الامتحان.

الطلاب: الأسئلة المقالية جاءت مناسبة للوقت

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع اللجان الامتحانية بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة بالهاتف المحمول أو أي أجهزة اتصال إلكتروني.

وفي سياق متصل، أكد عدد من الطلاب، أن الأسئلة المقالية جاءت مناسبة للوقت المحدد وركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وفي مستوى الطالب متوسط، أما عن الأسئلة الموضوعية، فجاءت الإجابات متشابه وتحتاج إلى تركيز شديد، موضحين أنهم استفادوا من ورقة المفاهيم التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

منصة الامتحان عملت بكفاءة دون أي مشكلات

ونوه عدد الطلاب، لـ«الوطن»، بأن منصة الامتحان عملت بكفاءة دون أي مشكلات، مشيرين إلى أنهم دخلوا على المنصة في الوقت المحدد لبدء الامتحان.

من جانبه، أكد الحسين محمود، مدير مدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات بإدارة الدقي التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، أن المدرسة كثفت من استعداداتها لاستقبال الطلاب وأداء الامتحانات، لافتًا إلى أنه تم توفير بنية تحتية جيدة تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان دون أي معوقات.

وأضاف «محمود»، لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب حول طبيعة الأسئلة سواء المقالية أو الاختيار من متعدد، موضحًا أن الأسئلة المقالية وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.