رابط كتيب مفاهيم الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2022.. بثلاث لغات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تسليم طلاب الثانوية الثانوية، يوم الأحد المقبل كتيب مفاهيم الكيمياء، وذلك في بداية الامتحان مع ورق الأسئلة والبابل شيت، على أن يقوم الطالب بتسليم الكتيب مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان مع كراسة الأسئلة (البوكليت) والبابل شيت، لاستخدامه في السنوات المقبلة.

كتيب مفاهيم الكيمياء.. 129 صفحة

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن كتيب المفاهيم تم توفيره لطلاب الثانوية العامة على الموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل امتحانات الثانوية العامة بوقت كاف، حتى يتثنى للطلاب الاطلاع عليه جيدا قبل الامتحان.

وقالت وزارة التعليم، إنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، الدخول على هذا الرابط للوصول للنسخة الرقمية من مجلد المفاهيم لمادة الكيمياء بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

مجلد مفاهيم الكيمياء يتضمن مصطلحات وقوانين

وأضافت وزارة التعليم، أن كتيب مفاهيم الكيمياء الثانوية العامة باللغة العربية يحتوي على 129 صفحة، ومفاهيم الكيمياء باللغة الإنجليزية يتكون من 175 صفحة، وباللغة الفرنسية يتكون من 235 صفحة، ويتضمن مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والقوانين التي تساعد الطالب في فهم فكرة أسئلة الامتحان.

وفي نفس السياق، يؤدي طلاب الثانوية العامة، يوم الأحد المقبل، الموافق 3 يوليو المقبل، امتحان مادة الكيمياء الدور الأول للثانوية العامة للشعبة علمي (علوم ورياضة)، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ورقياً بنظام البابل شيت، في لجان مؤمنة ومراقبة، وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).