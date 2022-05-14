%99.7 من طلاب أولى ثانوي أدوا امتحان مادتي «الكيمياء» و«الجغرافيا» إلكترونيًا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، من أداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

وبلغت نسبة أداء امتحان الكيمياء (في الفترة الصباحية) 99.7%، حيث حضر اليوم الامتحان 570 ألف و766 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألف و509 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2743 طالب/طالبة.

كما بلغت نسبة أداء امتحان الجغرافيا (في الفترة الصباحية) 99.7%، حيث حضر اليوم الامتحان 570 ألف و883 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألف و509 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2626 طالب/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الأثنين الموافق 16 مايو 2022 الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ حسب الجدول المعلن سابقًا.