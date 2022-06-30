تنظيم المؤتمر الأول للنادي العلمي لجمعية رعاية مرضى الكبد بالمنوفية

أناب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، لحضور فعاليات المؤتمر الطبي الأول لجمعية رعاية مرضى الكبد بالمنوفية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، بحضور الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة، والدكتور هشام عبد الدايم، عميد معهد الكبد القومي، والمهندس محمد خيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد والنادي العلمي الطبي، والدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب ورئيس المؤتمر، وممثل عن مؤسسة العربي، وعدد من رؤساء النقابات المهنية، ولفيف من الأطباء بالمحافظة.

المؤتمر الأول لجمعية مرضى الكبد بالمنوفية

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، وأعقبه كلمة رئيس جمعية مرضى الكبد، والذي أشار إلى أن الهدف من عقد هذه المؤتمرات هو رفع كفاءة الكوادر الطبية، وذلك من خلال إقامة ورش عمل دراسية لنقل الخبرات من خلال الأساتذة الأكبر سناً والأكثر خبرة بمجال العمل الطبي لأبنائنا الأطباء الأصغر سنا وحديثي التخرج، للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، ويعد هذا أحد أهم أهداف الجمعية، والتي كان لها السبق والدور الأبرز بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر في القضاء على فيروس سي.

كما وجه الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على المتابعة المستمرة والدعم الدائم للمنظومة الصحية، وأيضا لأعضاء المنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد في زيادة الوعي والمعرفة ونقل الخبرات فيما بينهم، بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة جيدة للمواطنين، مشيداً بالدور البارز للجيش الأبيض في مواجهة الأزمات.

رفع العبء عن كاهل المواطنين

ونقل السكرتير العام المساعد، تحيات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، للحضور والقطاع الطبي، مثمنا دورهم الكبير في النهوض بالمنظومة الصحية بالمنوفية، كما قدم الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم المؤتمر، متمنياً الخروج بتوصيات تسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي، الأمر الذي يعود بالنفع على أهالي المحافظة، مشيداً بالمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية التي تساهم في تقديم الرعاية الطبية الكاملة ورفع العبء عن المواطنين، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بضرورة القضاء على قوائم الانتظار وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.