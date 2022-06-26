الصحة: التهاب الكبد الغامض يصيب الأطفال ولا تثبته التحاليل

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن خطورة التهاب الكبد الغامض الذي يصيب الأطفال بعد تسجيل 920 حالة، ووفاة 18 حالة في 33 دولة الشهر الجاري بحسب منظمة الصحة العالمية.

يظهر عند الأطفال الأقل من 10 سنوات

وقال «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن التهاب الكبد الغامض ظهر في أبريل الماضي، فهناك مجموعة من الدول بدأت تبلغ عن وجود حالات لالتهاب الكبدي الحاد لدى الأطفال أقل من سن 10 سنوات، دون ثبوت التحاليل أحد أنواع الفيروس الخمسة وهي A وB وC وD وE.

وأضاف أن هذا مرض يصيب الكبد، خاصة عند الأطفال دون وجود دليل معملي على أحد الفيروسات المعروفة، لذلك أطلق عليه تسمية التهاب الكبدي الحاد عند الأطفال غير معروف السبب.

وأوضح أن طرق انتقال فيروسي الـ A وE عن طريق الأكل الملوث أو الماء الملوث، بينما الثلاث أنواع الأخرى عن طريق سوائل الجسم المصابة خاصة الدم.

أعراض التهاب الكبد الغامض

وأكد أن أعراض التهاب الكبد الغامض هي نفس أعراض الالتهاب العادي، المتمثل في الطفرة وارتفاع درجة الحرارة والإرهاق وفقدان الشهية وغمامان النفس والقيء وارتفاع حاد إنزيمات الكبد في التحاليل، متابعا: «بس لما يدوروا على الفيروس مش بنلاقي واحد من الخمسة».

وأفاد أنه منذ أبريل الماضي جرى الإبلاغ عن ظهور حالات في أمريكا الشمالية ومجموعة كبيرة من الدول الأوروبية، وبعض الدول الآسيوية، لافتا إلى أن ما يجعل منظمة الصحة العالمية بأعداد هذا من الأشياء متوسطة الخطورة لأن الأمور ما زالت تحت البحث.

علاقته بالحيوانات الأليفة

وعن حقيقة ارتباط التهاب الكبدي الغامض بالحيوانات الأليفة، قال إن حتى هذه اللحظة لا يوجد ما يربطه بالحيوانات الأليفة، وأكثر الأشياء التي قد يكون مرتبط بها وهي ليست مؤكدة حتى الآن هي التهاب الغدد، فوجدوا أن نسبة مرتفعة من الأطفال كانت لديهم هذا الالتهاب.