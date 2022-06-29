مصادر بـ«الأعلى للجامعات»: 450 جنيها مصاريف اختبارات القدرات 2022

أكّدت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية أنَّ الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي استقر في اجتماعه الماضي على رسوم اختبارات القبول 2022 ومساواتها بالعام الماضي، لتكون 450 جنيها لكل اختبار يرغب الطالب في أداءه الاختبارات لها للالتحاق بها، موضحة أنَّ أداء واجتياز الاختبارات لعدد من الكليات شرط أساسي للالتحاق بها بجانب تحقيق الحد الأدنى للالتحاق وفقاً لتنسيق القبول بالجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

اختبارات القدرات 2022

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، أنَّ الجامعات تواصل الاستعداد لاختبارات القدرات 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنَّ الاختبارات تتمّ هذا العام كاملة مع إلغاء كل الاستثناءات المتعلقة بالاختبارات التي جرى تطبيقها خلال أزمة كورونا.

تنسيق الجامعات 2022

وأوضحت المصادر أنَّ الكليات التي يجب اجتياز عدد من اختبارات القدرات للالتحاق بها، تتمثل في كليات الإعلام والتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية النوعية والتمريض وكليات الجامعات التكنولوجية، منوهة إلى أنَّ وزارة التعليم العالي ستتابع عمليات اختبارات القدرات 2022 من خلال غرفة العمليات المركزية التي سيتمّ تشكيلها لمتابعة اختبارات القدرات 2022 بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

من جهته، أكدت الجامعات الحكومية والخاصة الاستعداد التام لاختبارات القدرات 2022 المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة مع التشديد على تطبيق القرارات والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، أبرزها تأكّيد تطبيق إجراءات مواجهة كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي.