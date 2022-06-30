«الأعلى للجامعات» يكشف الاشتراطات العامة لتنسيق 2022

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق القبول 2022، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات استمرار التنسيق بنفس قواعد العام الماضي، محددا عددا من القواعد العامة لطلاب جميع الشهادات للعمل بها خلال تنسيق القبول 2022.

قواعد عامة لطلاب جميع الشهادات تنسيق 2022

- يجرى تنسيق وترشيح الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية المعادلة «العربية والأجنبية»، والشهادات الفنية والأزهرية وغيرها، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، لمرة واحدة فقط، مع التأكيد على عدم ترشيح من سبق ترشحه للجامعات الحكومية المصرية، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

- اعتبار كليات الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية - هندسة البترول والتعدين جامعة السويس - وهندسة الطاقة بأسوان، مناظرة لباقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية للطلاب المستجدين فقط، المرشحين للفرقة الإعدادية، ويجرى القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل منها إلى باقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى والعكس، وفقا لقواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب للطلاب المستجدين فقط.

التخطيط العمراني بجامعة القاهرة كلية فريدة

- اعتبار «التخطيط العمراني» بجامعة القاهرة كلية فريدة، ويتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل منها إلى باقي الكليات الأخرى بالجامعات الحكومية أو العكس، وفقا لقواعد التحويل غير المناظر.

- يتم تريتب الطلاب المتقديمن لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم بكليات ومعاهد الجامعات، وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة على حدة، من حيث أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليها الطلاب في شهاداتهم الناجحين فيها، وكذلك النجاح في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك، وترتيب رغبات الطلاب، بجانب الأخذ بالأعداد المقرر قبولها لكل نوع شهادة.