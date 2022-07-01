حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 1-7-2022 مهنيا وعاطفيا
كتب:
انتصار الغيطاني
12:16 ص | الجمعة 01 يوليو 2022
حظك اليوم وتوقعات الأبراج
تعرض موقع بوابة «الوطن» فيما يلي، حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لجميع الأبراج وفق لتصريحات خاصة للموقع من خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كالآتي:
حظك اليوم برج الحمل 1-7-2022 مهنيا
تنصحك الأفلاك بمراجعة خطواتك اليوم وتتعامل بهدوء ولا تتخذ قرارات متسرعة كي لا تندم.
حظك اليوم برج الحمل 1-7-2022 عاطفيا
يجب أن تكون لبقا في أقوالك حتى تصنع لنفسك مكانة مميزة
حظك اليوم برج الثور 1-7-2022 مهنيا
تسيطر اليوم على الأوضاع، مما يجعلك قد تفرض إرادتك وتصنع حياتك.
حظك اليوم برج الثور 1-7-2022 عاطفيا
القمر في برجك يجعلك لامعا، وكن مستعدا لاستقبال المعجبين.
حظك اليوم برج الجوزاء 1-7-2022 مهنيا
رغم الضغوط تستطيع أن تتحرك وتقفز فوق العقبات، فقط تجنب الزهو بنفسك.
حظك اليوم برج الجوزاء 1-7-2022عاطفيا
القمر في منزلك الثاني عشر مولود الجوزاء لهذا يجب ألا تتكلم عن أخبارك وحافظ على اتزانك النفسي.
حظك اليوم برج السرطان 1-7-2022 مهنيا
قد يدعمك الناس المخلصون، كما تنجح فى تحقيق إنجاز، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج السرطان 1-7-2022 عاطفيا
القمر في منزل الأصدقاء، وهذا يجعلك تشعر بتحسن أحوالك وعلاقاتك تدريجيا.
حظك اليوم برج الأسد 1-7-2022 مهنيا
وينصحك الفلك بالتاني وتوخي الحذر، ولا تتسرع في خياراتك.
حظك اليوم برج الأسد 1-7-2022 مهنيا
ينصحك الفلك الهدوء بعدم التسرع في أقوالك وتجنب المغامرة.
حظك اليوم برج العذراء 1-7-2022 مهنيا
القمر بمنزل الحظ، تستطيع أن تجذب الجميع وقد تحقق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج العذراء 1-7-2022 عاطفيا
تعدك الأفلاك بيوم حافل بالعطاء والرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.
حظك اليوم برج الميزان 1-7-2022 مهنيا
القمر بمنزل المدخرات، ويؤهلك للحصول على مساعدات لتحسين إدارة أمورك.
حظك اليوم برج الميزان 1-7-2022 مهنيا
فينوس بمنزل الحظ، ولهذا عليك أن تراجع نفسك وتتصرف بهدوء ولا تتعجل الأمور.
حظك اليوم برج العقرب 1-7-2022 مهنيا
تجنب القرارات غير المدروسة اليوم، وانتبه لحقوقك خاصة وفي توقيع الأوراق.
حظك اليوم برج العقرب 1-7-2022 عاطفيا
القمر في مواجهة برجك يجعلك تشعر بالخوف على نفسك ويبعدك ذلك عمن تحب.
حظك اليوم برج القوس 1-7-2022 مهنيا
القمر في منزلك السادس وتميل للاهتمام بواجباتك وتحسين توظيف جهودك، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج القوس 1-7-2022 عاطفيا
فينوس وعطارد بمواجهة برجك، ولا تتعجل في ردود فعلك ولا تعاند.
حظك اليوم برج الجدي 1-7-2022 مهنيا
القمر بمنزلك الخامس يمنحك سحرا وجاذبية، ويجمعك بالبعض مشاريع ولقاءات مثيرة، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الجدي 1-7-2022 عاطفيا
القمر بمنزل الحب لهذا تبدو اليوم مفعمًا بطاقة عاطفية توجهها نحو من تحب.
حظك اليوم برج الدلو 1-7-2022 مهنيا
ينصحك الفلك اليوم على الحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المقربين.
حظك اليوم برج الدلو 1-7-2022 عاطفيا
القمر في مربع برجك تستطيع اليوم السيطرة عصبيتك وتقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.
حظك اليوم برج الحوت 1-7-2022 مهنيا
تعمل بحماس ويشجعك اليوم على الحديث بثقة وتستطيع اظهار مواهبك وتوطد علاقاتك.
حظك اليوم برج الحوت 1-7-2022 عاطفيا
القمر بمنزلك الثالث يدفعك اليوم للبحث عن المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأقارب والأحباب.