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محمود مسلم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 1-7-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

انتصار الغيطاني
12:16 ص | الجمعة 01 يوليو 2022
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج

تعرض موقع بوابة «الوطن» فيما يلي، حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني  لجميع الأبراج وفق لتصريحات خاصة للموقع من خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحمل 1-7-2022 مهنيا 

تنصحك الأفلاك بمراجعة خطواتك اليوم وتتعامل بهدوء ولا تتخذ قرارات متسرعة كي لا تندم.

حظك اليوم برج الحمل 1-7-2022 عاطفيا

 يجب أن تكون لبقا في أقوالك حتى تصنع لنفسك مكانة مميزة 

حظك اليوم برج الثور 1-7-2022 مهنيا

تسيطر اليوم على الأوضاع، مما يجعلك قد تفرض إرادتك وتصنع حياتك.

حظك اليوم برج الثور 1-7-2022 عاطفيا

القمر في برجك يجعلك لامعا، وكن مستعدا لاستقبال المعجبين. 

حظك اليوم برج الجوزاء 1-7-2022 مهنيا

رغم الضغوط تستطيع أن تتحرك وتقفز فوق العقبات، فقط تجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-7-2022عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر مولود الجوزاء لهذا يجب ألا تتكلم عن أخبارك وحافظ على اتزانك النفسي.

حظك اليوم برج السرطان 1-7-2022 مهنيا

قد يدعمك الناس المخلصون، كما تنجح فى تحقيق إنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 1-7-2022 عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء، وهذا يجعلك  تشعر بتحسن أحوالك وعلاقاتك تدريجيا.

حظك اليوم برج الأسد 1-7-2022 مهنيا

وينصحك الفلك بالتاني وتوخي الحذر، ولا تتسرع في خياراتك.

حظك اليوم برج الأسد 1-7-2022 مهنيا

ينصحك الفلك الهدوء بعدم التسرع في أقوالك وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج العذراء 1-7-2022 مهنيا

القمر بمنزل الحظ، تستطيع أن تجذب الجميع وقد تحقق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 1-7-2022 عاطفيا

تعدك الأفلاك بيوم حافل بالعطاء والرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.

حظك اليوم برج الميزان 1-7-2022 مهنيا

القمر بمنزل المدخرات، ويؤهلك للحصول على مساعدات لتحسين إدارة أمورك.

حظك اليوم برج الميزان 1-7-2022 مهنيا

فينوس بمنزل الحظ، ولهذا عليك أن تراجع نفسك وتتصرف بهدوء ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج العقرب 1-7-2022 مهنيا

 تجنب القرارات غير المدروسة اليوم، وانتبه لحقوقك خاصة وفي توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج العقرب 1-7-2022 عاطفيا

 القمر في مواجهة برجك يجعلك تشعر بالخوف على نفسك ويبعدك ذلك عمن تحب.

حظك اليوم برج القوس 1-7-2022 مهنيا

القمر في منزلك السادس وتميل للاهتمام بواجباتك وتحسين توظيف جهودك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 1-7-2022 عاطفيا

فينوس وعطارد بمواجهة برجك، ولا تتعجل في ردود فعلك ولا تعاند.

حظك اليوم برج الجدي 1-7-2022 مهنيا

القمر بمنزلك الخامس يمنحك سحرا وجاذبية، ويجمعك بالبعض مشاريع ولقاءات مثيرة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 1-7-2022 عاطفيا

القمر بمنزل الحب لهذا تبدو اليوم مفعمًا بطاقة عاطفية توجهها نحو من تحب.

حظك اليوم برج الدلو 1-7-2022 مهنيا

ينصحك الفلك اليوم على الحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المقربين.

حظك اليوم برج الدلو 1-7-2022 عاطفيا

القمر في مربع برجك تستطيع اليوم السيطرة عصبيتك وتقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الحوت 1-7-2022 مهنيا

تعمل بحماس ويشجعك اليوم على الحديث بثقة وتستطيع اظهار مواهبك وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم برج الحوت 1-7-2022 عاطفيا

القمر بمنزلك الثالث يدفعك اليوم للبحث عن المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأقارب والأحباب.

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بقلم انتصار الغيطاني