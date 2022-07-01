حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 1-7-2022 مهنيا وعاطفيا

تعرض موقع بوابة «الوطن» فيما يلي، حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لجميع الأبراج وفق لتصريحات خاصة للموقع من خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحمل 1-7-2022 مهنيا

تنصحك الأفلاك بمراجعة خطواتك اليوم وتتعامل بهدوء ولا تتخذ قرارات متسرعة كي لا تندم.

حظك اليوم برج الحمل 1-7-2022 عاطفيا

يجب أن تكون لبقا في أقوالك حتى تصنع لنفسك مكانة مميزة

حظك اليوم برج الثور 1-7-2022 مهنيا

تسيطر اليوم على الأوضاع، مما يجعلك قد تفرض إرادتك وتصنع حياتك.

حظك اليوم برج الثور 1-7-2022 عاطفيا

القمر في برجك يجعلك لامعا، وكن مستعدا لاستقبال المعجبين.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-7-2022 مهنيا

رغم الضغوط تستطيع أن تتحرك وتقفز فوق العقبات، فقط تجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-7-2022عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر مولود الجوزاء لهذا يجب ألا تتكلم عن أخبارك وحافظ على اتزانك النفسي.

حظك اليوم برج السرطان 1-7-2022 مهنيا

قد يدعمك الناس المخلصون، كما تنجح فى تحقيق إنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 1-7-2022 عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء، وهذا يجعلك تشعر بتحسن أحوالك وعلاقاتك تدريجيا.

حظك اليوم برج الأسد 1-7-2022 مهنيا

وينصحك الفلك بالتاني وتوخي الحذر، ولا تتسرع في خياراتك.

حظك اليوم برج الأسد 1-7-2022 مهنيا

ينصحك الفلك الهدوء بعدم التسرع في أقوالك وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج العذراء 1-7-2022 مهنيا

القمر بمنزل الحظ، تستطيع أن تجذب الجميع وقد تحقق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 1-7-2022 عاطفيا

تعدك الأفلاك بيوم حافل بالعطاء والرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.

حظك اليوم برج الميزان 1-7-2022 مهنيا

القمر بمنزل المدخرات، ويؤهلك للحصول على مساعدات لتحسين إدارة أمورك.

حظك اليوم برج الميزان 1-7-2022 مهنيا

فينوس بمنزل الحظ، ولهذا عليك أن تراجع نفسك وتتصرف بهدوء ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج العقرب 1-7-2022 مهنيا

تجنب القرارات غير المدروسة اليوم، وانتبه لحقوقك خاصة وفي توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج العقرب 1-7-2022 عاطفيا

القمر في مواجهة برجك يجعلك تشعر بالخوف على نفسك ويبعدك ذلك عمن تحب.

حظك اليوم برج القوس 1-7-2022 مهنيا

القمر في منزلك السادس وتميل للاهتمام بواجباتك وتحسين توظيف جهودك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 1-7-2022 عاطفيا

فينوس وعطارد بمواجهة برجك، ولا تتعجل في ردود فعلك ولا تعاند.

حظك اليوم برج الجدي 1-7-2022 مهنيا

القمر بمنزلك الخامس يمنحك سحرا وجاذبية، ويجمعك بالبعض مشاريع ولقاءات مثيرة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 1-7-2022 عاطفيا

القمر بمنزل الحب لهذا تبدو اليوم مفعمًا بطاقة عاطفية توجهها نحو من تحب.

حظك اليوم برج الدلو 1-7-2022 مهنيا

ينصحك الفلك اليوم على الحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المقربين.

حظك اليوم برج الدلو 1-7-2022 عاطفيا

القمر في مربع برجك تستطيع اليوم السيطرة عصبيتك وتقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الحوت 1-7-2022 مهنيا

تعمل بحماس ويشجعك اليوم على الحديث بثقة وتستطيع اظهار مواهبك وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم برج الحوت 1-7-2022 عاطفيا

القمر بمنزلك الثالث يدفعك اليوم للبحث عن المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأقارب والأحباب.