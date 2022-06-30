الاحتلال يعتقل زوجين في القدس ويترك طفليهما يصرخان في السيارة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، زوجين من سيارتهما في مدينة القدس المحتلة، لعدم حصول الزوجة على تصريح دخول، واضطرا لترك طفليهما، أحدهما رضيع، داخل السيارة يبكيان لوحدهما، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مشاهد لمقطع فيديو صوره أحد شهود العيان، تظهر ما جرى للطفلين داخل السيارة، بعد أن أوقفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي السيارة في شارع تلبيوت، وحررت بطاقة هوية الزوجين، ثم أجبرتهما على الخروج من السيارة، تاركين طفليهما داخل المركبة لوحدهما، دون الاهتمام لهما رغم البكاء والصراخ الشديد.

وأثار المشهد غضب جميع رواد التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن استيائهم الشديد للوضع الذي تشهده مدينة القدس المحتلة في فلسطين، بسبب الهجمات والأعمال الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.