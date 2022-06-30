الوسط الفني يرفض استقالة هاني شاكر.. «خسارة أنت قيمة كبيرة»

أثار قرار الفنان الكبير هاني شاكر، بالاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، غضبا كبيرا لدى كثير من الفنانين، حيث وصفه البعض بـ«خسارة كبيرة»، وذلك بعد واقعة التشابك بالأيدي خلال مؤتمر اعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لأعضاء النقابة، وانسحاب نقبيب المهن التمثيلية.

وسجل عدد كبير رفضهم قرار استقالة هاني شاكر، فيما ناشد مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان، بالعدول عن قراره والعودة لاستكمال ما بدأه، كما أصدر المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، بيانا صحفيا، رفض فيه استقالة «شاكر»، كما طالبه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بالعدول عن القرار، موجها له رسالة قائلاً: «أنت قيمة كبيرة وبتكمل مسيرة عبدالوهاب وأم كلثوم.. مش مشادة بين بعض الأفراد هتخليك تسيب النقابة».

عبدالباسط حمودة لـ هاني شاكر: «ورحمة بنتك ما تستقيل»

فيما حاول أعضاء النقابة، إبعاده عن الاستقالة من بينهم الفنانة أنغام، التي قالت في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، «‏استقالة نقيب الموسيقيين الأستاذ والفنان الكبير المحترم هاني شاكر خسارة كبيرة للنقابة والموسيقيين ولنا جميعًا.. أرجو أن يتراجع عن الاستقالة»، بينما ناشده الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، بالعدول عن القرار في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، قائلا: «ورحمة بنتك ما تستقيل».

رفض واعتذار ودعم.. رسائل لهاني شاكر بعد الاستقالة

ووجه الفنان محمد ثروت، رسالة لنقيب المهن الموسيقية، عبر تدوينة على حسابه بـ«فيس بوك»، قائلا: «قلبي معك يا صديقي»، وتطرق للحديث عن الواقعة التي كانت سببا مباشرا في الاستقالة «إن ما حدث أمر مؤسف ولا أقصد طرفًا بعينه، لكن الكل أخطأ في حق النقابة، وأخطأ في حق النقيب، كل الدعم والحب لصديق العمر الفنان الكبير هاني شاكر».

وعقب قرار الاستقالة، وجهت الفنانة نادية مصطفى، اعتذارا للفنان الكبير عبر حسابها، قالت فيه: «الفنان الكبير والإنسان المحترم وأخي الغالي وأمير الغناء العربي حقك على راسي»، بينما وصفت الفنانة وفاء عامر استقالة هاني شاكر بـ«الخسارة الكبيرة» في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»،«أنت مش خسران.. اللي خسروا هم أصحاب الصوت النشاز».