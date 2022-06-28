مع إصرار هاني شاكر على الاستقالة.. «الوطن» تكشف عن النقيب الجديد للموسيقيين

قدم الفنان هاني شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، أمس، في مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة عبر أحد البرامج التليفزيونية، بعد رفضه ما حدث خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد للصلح بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وشعبة عازفي الإيقاع.

بيان نقابة الموسيقيين

على الرغم من أن نقابة المهن الموسيقية أعلنت رفضها التام للاستقالة، وأصدرت بيانا جاء فيه: «عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعا طارئا، لرفض استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، على رفض الاستقالة».

وناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر، إعادة النظر في قراره والعدول عنه، والعودة لممارسة مهام العمل النقابي، واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة، التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.

الانتظار للعيد

أوضح أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لن تتخذ أي موقف أو قرار، إلا بعد عيد الأضحى المبارك، ليكون هدأ الفنان هاني شاكر، وتريث وفكر بجدية فى العدول عن الاستقالة، وأن النقابة ستدار خلال تلك الفترة، من خلال أعضاء المجلس المتواجدين.

ولكن ماذا سيحدث فى النقابة، حال إصرار هاني شاكر على استقالته ورفضه العودة لمنصبه؟

الموقف القانوني

حصلت «الوطن»، على لائحة الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، القانون رقم 35 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1987، وقانون رقم 8 لسنة 2003، الذي يشرح بشكل كامل، ما الإجراءات التى يجب اتباعها في حالة خلو مقعد النقيب؟

تنص المادة رقم 37 على: «وإذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين، ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، فإن زادت على ذلك، دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد، يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي».

النقيب الجديد

آخر انتخابات أجريت لنقابة المهن الموسيقية، كانت في الثلاثين من شهر يوليو من عام 2019، أي من 3 سنوات إلا شهر، أي أن الدورة الانتخابية الجديدة لعام 2023- 2027 يفترض أن تجرى في نهاية شهر يوليو المقبل.

وإذا ما زال يتبقى على انتخابات الدورة الجديدة عام وشهر بالكامل، أي أن الفترة المتبقية تزداد عن عام، إذًا على المجلس الدعوة لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.

ولكن في حال تأخير هاني شاكر فى تقديم استقالته إلى نهاية شهر يوليو، فسيتعين على أحد الوكيلين، وهما حمادة أبو اليزيد أو علاء سلامة، استكمال تلك المدة إلى حين إجراء الانتخابات.