بكلمات دينية.. حمو بيكا يتراجع عن تصريحاته بعد تجميد استقالة هاني شاكر

لجأ مؤدي المهرجانات حمو بيكا إلى تغيير المنشورات التي سبق ونشرها بالتزامن مع إعلان استقالة الفنان هاني شاكر من نقابة الموسيقيين، وذلك بعد تدخل عدد كبير من نجوم الفن والموسيقيين، لاحتواء أزمة الاستقالة، ومطالبته بالتراجع عن هذا القرار، خصوصًا أنه لم يتقدم بالاستقالة بشكل رسمي حتى الآن.

حمو بيكا يغير منشورات فيس بوك بعد تمسك الموسيقيين بـ هاني شاكر

ونشر حمو بيكا، الذي يتواجد حاليًا في دبي، أحدث صورة له عقب إعلان هاني شاكر، استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، معلقًا عليها بقوله: «الوحش راجع يا شوية جواجع».

وبعد ساعات من اجتماع أعضاء نقابة الموسيقيين وتمسكهم بالنقيب هاني شاكر، عاد حمو بيكا، ليجري تعديلا على تعليق الصورة وتغييرها إلى: «مساء الفل يا ناس يا فل».

نقابة الموسيقيين ترفض استقالة هاني شاكر

وأجرى حمو بيكا تعديلًا على تعليق الصورة الثانية، والتي كتب عليها قائلًا: لكل باب اتقفل في وشي أنا راجع أشتري العمارة، مستبدلًا كلماتها بأخرى وقوله: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

وكان المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى، قد أكد في تصريحات لـ«تليفزيون الوطن» إن هاني شاكر لم يتقدم بطلب رسمي بشأن استقالته، وتأكيده أنه قامة فنية كبيرة لا يمكن تعويضها أو الاستغناء عنه، ويتم التواصل معه واعتبار ما يحدث مجرد استراحة لاستعادة الهدوء.

وعن مصير حمو بيكا ومطربي المهرجانات بعد استلام حسن شاكوش لكارنيه النقابة، قال المتحدث باسم «الموسيقيين» إن الأمر مختلف خصوصًا أن شاكوش كان يعاقب بسبب بعض الكلمات غير اللائقة التي صدرت عنه في إحدى الحفلات، بعكس بيكا وغيره من مطربي المهرجانات الذين لم يستوفوا شروط واختبارات النقابة.