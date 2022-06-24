اليوم.. آخر موعد للتقديم في المنح الجامعية لطلاب الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم آخر موعد للتقديم في برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمدة أربع أو خمس سنوات، لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الحكومية أو التجريبية أو مدارس STEM بالتقدم للدراسة في أفضل الجامعات الحكومية والخاصة.

رابط التقديم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية

وقالت وزارة التربية والتعليم، يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي التسجيل علي هذا الرابط للتقديم في المنح الدراسية جامعية (يسبقها سنة تمهيدية للطلاب المقبولين في الجامعة الأمريكية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة، لافتًا إلى المنح الدراسية متاحة لـ140 طالبًا من جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

شروط التقديم للمنح الجامعية

وأوضحت وزارة التعليم، شروط التقديم للمنح الجامعية، أن يكون الطالب مصري الجنسية، مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM، وأن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط، ولا يتم قبول طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوى الإعاقة فقط.

كما تضمنت الشروط، الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2021-2022 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM من الدور الأول، والمشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية لا صفية مثل التنمية المجتمعية والخدمة العامة.

الجامعات المشاركة

- الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- جامعة القاهرة.

- جامعة عين شمس.

- جامعة الإسكندرية.

- جامعة أسيوط.

- جامعة المنصورة.

- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

- جامعة العلمين الدولية.

- جامعة بدر بالقاهرة.