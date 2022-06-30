بالأرقام.. تفاصيل دعم وزارة التضامن لذوي الهمم: 5 مليارات سنويا

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توفير سبل الدعم والمزايا للأشخاص ذوي الهمم بالتعاون مع الوزارات الشريكة.

وأكدت الوزارة، في تقرير لها، أنّه تم توفير العديد من المزايا لذوي الهمم تتمثل فيما يلي:

الدعم النقدي المخصص لذوي الهمم

- 5 مليارات و277 مليون جنيه سنويا، إجمالي الدعم النقدي المخصص لأكثر من مليون شخص من ذوي الهمم سنويًا.

- وأصدرت بطاقات الخدمات المتكاملة لنحو 950 ألفًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة بمميزاتها مثل الدمج في المدارس، وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات سنوياً في 19 جامعة حكومية مصرية.

- إتاحة أصول إنتاجية وتوفير فرص عمل لنحو 2500 من ذوي الهمم.

- تتحمل وزارة التضامن تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في الجامعات، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

توظيف ذوي الهمم

- استكملت وزارة التضامن نسبة 5% لتوظيف ذوي الإعاقة في جميع كيانات الوزارة بما يشمل الهيئة القومية للتأمين، الشؤون الاجتماعية، وبنك ناصر الاجتماعي، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

- تشرف وزارة التضامن على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، و225 مكتب تأهيل، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و75 مركز علاج طبيعي، و212 حضانة تأهيل، و60 مركزًا لغويًا، و25 مركز تأهيل متكامل، لافتة إلى أن عدد المستفيدين يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.

- توفير أجهزة تعويضية مثل «كراسي متحركة، سماعات، زراعة قوقعة، عصا بيضاء، أجهزة لاب توب ناطقة» بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع.

- أعدت التضامن خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.