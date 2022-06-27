مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022..بينها الكشف المجاني في المستشفيات

يبحث ذوو الهمم، عن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، ومدى الاستفادة منها، وذلك للفئات المستحقة: «طيف التوحد، أصحاب الإعاقات السمعية، الهيموفيليا، أصحاب الإعاقات البصرية، قصار القامة، أصحاب أمراض الدم المزمنة، الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، ومتلازمة داون، وكذلك ممن يعانون من فقد السمع التا، و أصحاب الشلل الدماغي، ومن يعانون من درجة فقد السمع 55 ديسبل».

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وعن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك العديد من المزايا تتمثل فيما يلي:

- يعفى صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب.

- الدمج في المدارس.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- من مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 أنه يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومي مناسب.

- يحق لصاحبها الجمع بين معاشين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الأوراق المطلوبة لاستخراجها كما يلي:

- تقرير طبي حديث.

- 3 صور شخصية.

- 3 صور بطاقة شخصية .

- 3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.

- استمارة النت بطباعة ميعاد الحجز.

ولفتت التضامن إلى استثناء مايقرب من نصف مليون مواطن من ذوي الإعاقات الشديدية من تقديم النموذج الطبي المميكن، مشيرة إلى أنهم تابعين للمرحلة الأولى في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.