مصرع عامل في حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المرج

شهدت منطقة المرج واقعة مأساوية عندما لقي شخص مصرعه إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بالمنطقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق.

بداية الواقعة

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد فيما نتج عن الحريق وفاة شخص وتم نقل الجثمان الى المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بذلك للتحقيق.