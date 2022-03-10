عاجل.. حريق داخل غرفة غاز طبيعي بالمرج والحماية المدنية تحاول السيطرة

شهدت منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج نشوب حريق محدود داخل غرفة غاز طبيعي في أحد الشوارع، ودفعت قوات الحماية المدنية بعددٍ من سيارات الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق، وتجرى الآن محاولات إخماد الحريق ومنع امتداده.

نشوب حريق في غرفة غاز

كانت البداية بورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة في القاهرة، بنشوب حريق في أحد شوارع منطقة مؤسسة الزكاة في المرج، وانتقل رجال الشرطة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل غرفة غاز طبيعي، وتجرى الآن محاولات السيطرة على الحريق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.