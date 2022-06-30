تقرير: هونج كونج أغلى مدينة للعمل والمعيشة في 2022

صُنفت هونغ كونغ بأنها أغلى مدينة للعيش والعمل في الخارج العام الحالي 2022، وفقًا لتقرير جديد يسلط الضوء على تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور اتجاهات الاقتصاد الكلي على سوق المغتربين.

مدينة هونغ كونغ

وصعدت مدينة هونغ كونغ مرتبة واحدة في مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2022 لشركة Mercer لاستعادة المركز الأول بعد أن صعدت إلى المركز الثاني في عام 2021. بحسب CNBC.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة خلال خمس سنوات التي يتم فيها تصنيف المركز المالي الآسيوي كأغلى موقع بالنسبة للعمال الأجانب الذين يرغبون في العمل بالخارج.

مؤشر تكلفة المعيشة

وتم تصميم مؤشر تكلفة المعيشة السنوي لشركة Mercer، الذي دخل عامه الثامن والعشرين، لمساعدة الشركات والحكومات على تحديد حزم الأجور للموظفين المغتربين عن طريق قياس تكاليف الإقامة وأسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المحلية مقابل تكلفتها النسبية في مدينة نيويورك.

وصنف مؤشر هذا العام 227 مدينة وأخذ في الاعتبار أسعار أكثر من 200 عنصر - من فئات مثل الطعام والنقل والإسكان والعناية الشخصية - اعتبارًا من مارس 2022.

الضغوط التضخمية المتزايدة

وكانت عودة هونج كونج إلى الظهور مدفوعة بمعدلات التضخم المتزايدة، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم.

قيود الجائحة المستمرة والتقلبات السياسية

وفي الوقت نفسه، فإن قيود جائحة كوفيد المستمرة والتقلبات السياسية المتزايدة جعلت تعويض الموظفين الذين تم تعيينهم هناك أكثر تكلفة، وفقًا لما قاله شريك Mercer فينس كوردوفا لقناة CNBC Make It.

قالت كوردوفا: «جزء منه هو سوق العقارات»، مشيرة إلى أن الإقامة المرغوبة أصبحت الآن أكثر تكلفة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة حزم العمالة الوافدة، والجزء الآخر هو تكلفة السلع والخدمات وكذلك عدم اليقين السياسي ويحتاج الأشخاص الذين يعيشون هناك إلى إنفاق المزيد للعيش بشكل جيد.

13 مركزًا في مؤشر الرفاهية العالمي 2022

وحصدت المدينة 13 مركزًا في مؤشر الرفاهية العالمي 2022 التابع لمجلة إيكونوميست إنتليجنس، الأسبوع الماضي، وسط ما وصفته وحدة المعلومات الاقتصادية بفقدانها للحرية السياسية والثقافية.

مؤشر ميرسر لتكاليف المعيشة

واحتلت هونغ كونغ المركز الأول ضمن المراكز الخمسة الأولى -عالميا- التي هيمنت عليها المدن السويسرية في مؤشر ميرسر لتكاليف المعيشة لعام 2022: احتلت زيورخ، سويسرا المرتبة الثانية في العالم من حيث تكلفة العمال الأجانب، تليها جنيف (الثالثة) وبازل (الرابعة) وبرن. (الخامس).

وقالت كوردوفا إن ذلك بفضل قوة الفرنك السويسري، الذي ظل ثابتًا حتى وقت قريب مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي، العملة المرجعية في تقرير ميرسر.