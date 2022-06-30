قرض السيارة الجديدة والمستعملة من البنك العقاري.. يصل لـ3 ملايين جنيه

يكثف القطاع المصرفي جهوده لتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بعد الإعلان عن رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية بالعالم، وفي هذا السياق طرح البنك العقاري المصري العربي تفاصيل قيمة قرض السيارة، والذي يمكن الحصول عليه بالدولار.

وذكر البنك العقاري المصري، أنه يمكن للعميل شراء السيارات الجديدة أو المستعملة من خلال هذا القرض، شريطة أن يحول الموظفون المستفيدون رواتبهم على البنك من جهة العمل.

وأشار البنك العقاري المصري العربي إلى أن قيمة قرض السيارة تصل إلى 3 ملايين جنيه، ومن الممكن الحصول عليها بالعملة الدولارية، وذلك بقيمة 70 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات التي يرغب العميل الحصول عليها.

الفئات المستفيدة من القرض

وحدد البنك العقاري فئات الموظفين المستفيدين من القرض، وهم الموظفين العسكريين والمدنيين وموظفي المؤسسات شبه الحكومية، وكذلك موظفي القطاع الخاص ذوي الرواتب المحولة للبنك.

شروط وضمانات ومزايا الحصول على قرض السيارة

- تأمين الحياة على نفقة البنك.

- ألا تقل مدة خدمة الموظف عن سنة.

- تمويل بنسبة تصل 100% من قيمة السيارة.

- ألا يزيد العمر الإنتاجي للسيارة المستعملة عن 4 سنوات بعد فحصها.

- فترة سداد تصل إلى 84 شهرا.

- ألا تتجاوز نسبة الخصم 50% من صافي الدخل الشهري.

- رهن السيارة لصالح البنك، وتأمينها تأمينا شاملا، وتوجيه بوليصة التأمين لصالح البنك.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

- طلب خطي من مقدم الطلب يتم تقديمة للبنك العقاري المصري العربي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- التوقيع على نموذج تفويض بالاستعلام.

- شهادة مفردات مرتب من جهة العمل.

- تقرير لفحص السيارة المستعملة يتم تقديمها للبنك.

- عرض شراء سيارة من معرض.

- صورة عن رخصة السيارة، أو الأوراق الجمركية للسيارة.

- كشف حساب للراتب لآخر 6 أشهر.