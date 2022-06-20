أحمد سعد عن ظهوره بتاتو في الحرم: «الناس قالتلي يا كافر هتضرب 70 ذراع»

علق الفنان أحمد سعد، على انتقادات البعض خلال أداء العمرة بسبب الوشم، قائلا إن سبب رسمه لوشم على يده، يرجع لوجود جراحة كبيرة كانت بجانب وريده، ما أثار تساؤل محيطيه عن شكل يده بسبب آثار خياطة الجرح، فقرر من هنا رسم وشم، متابعا: «99% من المصريين أزهريين بطبيعتهم وفطرتهم، ولهم رأي في الدين دايما».

99% من المصريين لهم رأي في الدين

وأضاف أحمد سعد خلال تصريحات تليفزيونية، أنه قرر إضافة دعاء سجله بصوته في الفيديو الذي صوره أمام الكعبة، وحرص على التقاط فيديو من أمام الكعبة ولكن الجميع ترك كل هذا واتجهت أنظارهم للوشم: «قلت لنفسي أنا بتصور في الحفلات وأنا برقص طب ليه متصورش وأنا بؤدي شعائر من أهم الحاجات بالنسبة لي، بس الناس سابت الدنيا كلها ومسكت في الوشم، وقالتالي يا كافر هتضرب 70 ذراع».

ولفت إلى أنه تعرض للانتقادات أيضا ليس بسبب الوشم فقط، ولكن بسبب السبحة التي كان يمسكها في الحرم، لاعتقاد البعض بأنها حظاظة: «مشكلتنا الكبيرة إننا باصين على بعض مش على نفسنا».

واحد مصري جري ورايا في الحرم بسبب الشبشب

وحكى أحمد سعد موقفا غريبا حدث له أثناء تواجده في الحرم المكي من أحد المعتمرين المصريين الذي انتقده بسبب ارتداء شبشب داخل الحرم، «جري ورايا وقالي إزاي تلبس شبشب في الحرم؟ قولتله ده الشبشب اللي بيكون مع لبس الحرم، فروحت سألت الناس اللي قاعدة في الحرم، قولتلهم هو ده حرام؟ قالولي لأ».

واستكمل: «جاب منين الطاقة والقوة المهولة دي؟ حسسني إنه هينزل علينا طيرا أبابيل عشان الشبشب، ليه الناس دي بتعمل كدة؟».