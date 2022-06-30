«البيئة»: لجنه عاجلة لمعرفة أسباب انبعاث روائح بترولية بشرق القاهرة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهات بسرعة بحث الشكوى المقدمة من عدد من سكان منطقة شرق القاهرة، حول انبعاث روائح بترولية بالمنطقة أثناء فترات الليل.

الدفع بمرصد متنقل

ودفع جهاز شؤون البيئة، بالمعمل المتنقل لرصد ملوثات الهواء التابع للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط للتمركز في نطاق منطقة مسطرد، الكائن بها عدد من شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية، لمتابعة الوضع البيئي ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

كما تم الدفع بمجموعة عمل من التفتيش المركزي التابع للوزارة لمراجعة الإجراءات المتخذة من قبل الشركات الكائنة بالمنطقة، وإجراء القياسات اللازمة لبيان مدى التوافق البيئى لتلك الشركات.

نتائج الدراسة

وأوضحت وزارة البيئة أنه تم دراسة الوضع بالمنطقة بجانب الإجراءات والقياسات التي أجرتها وزارة البيئة، حيث تلاحظ ارتفاع الكثافات المرورية على مدار الأيام الماضية والتى تزداد مساءً بالمنطقة، كما يتزامن ذلك مع انخفاض معدل سرعة الرياح، والتي تصل إلى مرحلة السكون في بعض الفترات مع ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يساعد على تركز الملوثات والإحساس بها في بعض المناطق أثناء فترات الليل.

وأشارت الوزارة إلى أن شركتي تكرير البترول الكائنتين بالمنطقة مرتبطتان بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بالوزارة، حيث يتم متابعة انبعاثات عدد لا يقل عن خمسة عشر مدخنة بشكل لحظي لمتابعة مدى الالتزام البيئي.

ودعت وزارة البيئة السادة المواطنين لمتابعة موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، للتعرف على التنبؤات المتوقعة لحالة الطقس لمدة ثلاث أيام، والتى توضح تشتت الملوثات من عدمه.

و وأهابت وزارة البيئة بالسادة المواطنين بالمساهمة فى التخفيف من حدة الملوثات والضغوط الحادثة خلال تلك الفترة، عن طريق التقليل من استخدام وسائل المواصلات الخاصة، والتوجه نحو استخدام المواصلات العامة.