توافد الزوار على قبر سمير صبري بالإسكندرية في ذكري الأربعين

توافد عدد كبير من محبي الفنان الراحل سمير صبري على مقابر «المنارة» بمدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، لقراءة الفاتحة على روحه، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك في ذكري مرور 40 يوماً على رحيله ومواراته الثرى في المدافن الخاصة بعائلة والده اللواء جلال صبري، وسط غياب ملحوظ من الفنانين.

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40 يوماً على وفاة الفنان سمير صبري

توفي الفنان سمير صبري في 20 مايو 2022، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 85 عاماً، وكان آخر ظهور له أمام الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي، أواخر نوفمبر الماضي، لتكريم الفنانة المصرية نيللي، وشاء القدر أن تكون وفاته في يوم الذكرى الأولى لوفاة صديقه الفنان الراحل سمير غانم.

يشار إلى أن الفنان الراحل سمير صبري ولد في مدينة الإسكندرية في عام 1936، وتخرج من «فيكتوريا كوليدج»، وبدأ حياته بالعمل مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية، ثم اتّجه للتمثيل والغناء، حيث يعد فناناً شاملاً، فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري.

محطات في مشوار الفنان سمير صبري

قدم سمير صبري برنامج «ما يطلبه المستمعون» باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري، منها «هذا المساء»، و«كان زمان»، ومن أشهر البرامج التي قدمها الراحل، وحظيت بشعبية كبيرة، وشكلت جزءاً من ذاكرة المشاهد المصري، هي «النادي الدولي»، الذي استضاف فيه كبار الفنانين العرب والغربيين.

أما عن التمثيل والغناء، ففي رصيد الفنان الراحل العديد من الأغنيات وعشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية، حيث قدم خلال مشواره الفني 130 فيلماً، وآخر المسلسلات التي شارك فيها كان مسلسل «فلانتينو»، إلى جانب الفنان عادل إمام، خلال موسم دراما رمضان 2020، كما حلّ ضيف شرف على فيلم «ديدو»، الذي عُرض في 2021.

يحظى سمير صبري باحترام كبير لدى الوسط الفني، وعُرف عنه طوال حياته تقديم الدعم لأصدقائه، وبعضهم من كبار الفنانين الراحلين، كالمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، والفنانة الراحلة سعاد حسني، التي أجرى تحقيقاً مصوراً للبحث عن ملابسات مقتلها في لندن سنة 2001، وتطرق لذلك في مذكراته «حكايات العمر كله».