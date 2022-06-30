السيطرة على حريق في عصارة قصب بنجع حمادي دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في عصارة قصب، دون وقوع خسائر بشرية.

إخطار باشتعال النيران في عصارة قصب

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق في عصارة قصب بعزبة داود بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، دون خسائر في الأرواح.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة، وتبين أن الحريق في «مصاص القصب المعصور»، الذي استخدمته العصارة في إنتاج العسل الأسود.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.