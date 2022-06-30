محافظ المنيا يوافق على إنشاء كوبري مشاة على المزلقان البحري بملوي

التقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، عدداً من أهالي منطقة «الملكية البحرية»، بحي شرق مدينة ملوي، حيث استجاب المحافظ لمطالبهم بشأن إنشاء كوبري مشاة على المزلقان البحري، للتيسير على المواطنين للعبور من الشرق إلى الغرب، حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، والنائب محمد عبدالحكيم، عضو مجلس النواب، والنائب محمد مصطفى، عضو مجلس النواب، والنائب أشرف عشيري، عضو مجلس الشيوخ.

التنسيق مع رئيس جهاز التعمير لتنفيذ الكوبري

استجاب المحافظ لطلب الأهالي، حيث تم الموافقة على العمل في تنفيذ الأعمال الإنشائية للكوبري، وتم التنسيق مع رئيس جهاز التعمير لتنفيذ الكوبري حيث تم التوجيه لاستشاري الجهاز بإجراء أعمال المعاينة على الطبيعة وإعداد الدراسات اللازمة للبدء في تنفيذ الاعمال، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين كما سيتم التنسيق مع هيئة السكك الحديدية في هذا الشأن للتيسير علي المواطنين.

توفير كافة سبل الدعم الكامل للمواطنين

وأوضح محافظ المنيا أن الدولة تعمل على توفير كافة سبل الدعم الكامل للمواطنين، وهناك العديد من المشروعات التنموية الجاري العمل على تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير عدد كبير من القرى بمراكز المحافظة، ومنها مركز ملوي، كما قدم المحافظ التهنئة للمواطنين بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

ومن جانبهم، نقل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شكر الأهالي إلى محافظ المنيا، على الاستجابة العاجلة لتحقيق مطالبهم، والعمل على المشاركة في حل المشكلات التي تتعلق بحياة وسلامة المواطنين.