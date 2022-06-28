يسرا تواسي ضحايا العقبة: اللهم احفظ الأردن وأهله واحفظنا من كل سوء

واست الفنانة يسرا، ضحايا حادث تسرب الغاز الذي وقع في ميناء العقبة الأردني، الذي تسبب في مصرع نحو 39 شخصًا وإصابة 251 آخرين، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر».

دعاء يسرا: اللهم احفظ الأردن وأهله واحفظنا من كل سوء

وقالت الفنانة يسرا: «اللهم إني استودعتك العقبة وأهلها، اللهم احفظهم وارحم من توفى في الحادث المؤسف واشف جميع المصابين .. اللهم احفظ الأردن وأهله واحفظنا من كل سوء».

الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية: جرى تطهير مكان الحادثة

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، إن أعداد الوفيات جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد مواني العقبة ارتفعت إلى 39 شخصا.

وذكر «الشبول» لقناة «المملكة» الأردنية، أن 130 شخصا لا يزالون قيد العلاج في مستشفيات العقبة، مشيرا إلى أنه جرى تطهير مكان الحادثة، مضيفًا: «العقبة أصبحت خالية تماما من الغاز المتسرب».

وأشار إلى أن الحياة عادت لطبيعتها، كما عادت حركة الملاحة والعمل في الموانئ باستثناء رصيف رقم 4 الذي وقع فيه الحادثة، لإتاحة المجال للتأكد من سلامته بشكل نهائي.

آخر أعمال الفنانة يسرا

يذكر أن الفنانة يسرا، بدأت مؤخرًا تصوير مسلسل جديد بعنوان «روز وليلى» الذي يجمعها بالنجمة نيللي كريم، للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، ويتنمي لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ومن المقرر عرضه في الربع الأخير من العام الجارى على إحدى المنصات الرقمية ويشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.

وتنتظر يسرا طرح فيلم «ليلة العيد» بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، سميحة أيوب، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، مايان السيد، سلوى عثمان، رشدي الشامي، وعارفة عبد الرسول، نهى صالح وعدد آخر من الفنانين من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.