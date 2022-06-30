الغردقة تتزين بالأعلام ومسيرات في احتفالات ذكرى 30 يونيو (صور)

تزينت مدينة الغردقة بأعلام مصر، احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث شهدت احتفالات موسعة بمختلف الميادين والشوارع والفنادق والمنتجعات السياحية، وتم تنظيم مسيرة على الشواطئ المفتوحة، بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، الذين حملوا أعلام مصر، وشاركو المصريين احتفالاتهم بذكرى الثورة، وحرص السائحون على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يصدر ذلك صورة إيجابية تعكس الاستقرار والأمن والأمان الذي تنعم به مصر.

احتفالات الغردقة بذكرى ثورة 30 يونيو

وبدأت الإحتفالات منذ الصباح الباكر اليوم الخميس، بتنظيم مسيرة حاشدة، بمشاركة عدد من السائحين الأجانب، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أجواء من السعادة والفخر، وتشغيل الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الجميع، وسط تصفيق السائحين، وتبادل التهاني والتبريكات مع العاملين بالقطاع السياحي ونزلاء الفنادق من المصريين.

احتفالات في ميادين الغردقة على أنغام الموسيقى

وشهدت ميادين الغردقة وميدان «الدهار» على وجه الخصوص، أكبر ميادين الغردقة، احتفالات المواطنين بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، على أنغام الأناشيد والأغاني الوطنية، وقام عدد من المواطنين بالرقص على أنغام الموسيقى، وسط تصفيق وحماس الجميع، وذلك وسط تواجد أمني مكثف، وتواجد مروري لتنظيم حركة السيارات بميادين الغردقة.

احتفالات ذكرى 30 يونيو بالفنادق

ومن جانبه، كشف مصطفى عبده، مدير تسويق بمنتجعات سياحية بالغردقة، أن احتفالات ذكرى 30 يونيو بدأت مبكراً على شواطئ الغردقة، بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات، من سويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا و سلوفاكيا والنمسا ولوكسمبرج ورومانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا، لافتاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الاستعداد للاحتفالات بدأت منذ فترة، وتم تجهيز الأعلام وتعليقها على واجهات الفنادق، وتزينت المنتجعات السياحية، وتم تشغيل الأغاني والأناشيد الوطنية في السماعات الداخلية، وسط فرحة وحماس المصريين من نزلاء الفنادق والعاملين بالقطاع السياحي، وتبادل التهاني والتبريكات مع السائحين الأجانب.

ثورة 30 يونيو تنعش السياحة بالغردقة

ومن جانبه، أشار وائل سيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجعات سياحية بالغردقة، إلى أن ذكرى 30 يونيو كان لها عظيم الأثر في الاستقرار الذي تنعم به مصر، وانعكس ذلك على القطاع السياحي، الذي يشهد انتعاشة سياحية هائلة من مختلف الأسواق، لافتاً في حديثه لـ«الوطن» إلى أن ثورة 30 يونيو هي المنبع الرئيسي لجميع الإنجازات التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.