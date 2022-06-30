سائحون يشاركون في احتفالات 30 يونيو بشواطئ الغردقة.. علم مصر وأغاني وطنية

احتفلت مدينة الغردقة بذكرى ثورة 30 يونيو من خلال مسيرة على الشواطئ المفتوحة بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، حاملين أعلام مصر ومرددين الأغاني الوطنية احتفالا بالذكرى التاسعة للثورة، وحرص السائحون على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

احتفالات بذكرى 30 يونيو على شواطئ الغردقة

ونظمت عدد من المنتجعات السياحية، اليوم الخميس، مسيرة حاشدة في ذكرى 30 يونيو على شواطئ مدينة الغردقة، بمشاركة عدد من السائحات الأجنبيات، واللاتي حملن علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جو من السعادة والفخر بالنصر، بالإضافة لتشغيل الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الجميع.

وقال علاء الدين محمود، مدير عام أحد المنتجعات السياحية المنظمة لاحتفالات ثورة 30 يونيو على شواطئ الغردقة، إن المسيرة على الشواطئ جاءت بمشاركة العاملين في القطاع السياحي والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من بينها التشكيك وبولندا وفرنسا وألمانيا ورومانيا وبلجيكا وإنجلترا وهولندا وسويسرا، في جو يدعو للفخر بذكرى النصر وعظمة مصر.

تفاعل السائحين مع احتفالات 30 يونيو بالغردقة

وأضاف «محمود» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك لاقي ذلك تفاعل السائحين الأجانب والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يصدر صورة إيجابية لمصر والمصريين، والاستقرار الذي تنعم به البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا «أمنية حياتي أقابل الرئيس السيسي لأقدم له الشكر على ما وصلنا له الآن، وأتمنى إن صوتي يوصله وتحقق أمينتي».

ذكرى 30 يونيو تجذب السائحين

ومن جانبه، قال سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنادق المنظمة لفعاليات الاحتفال بالغردقة، إن الاستقرار الذي تنعم به مصر انعكس على السياحة في الفترة الأخيرة، حيث وصلت نسبة الإشغالات لـ90%، وذلك ناتج طبيعي للمجهودات التي تبذلها الدولة في المساعي لفتح أسواق سياحية جديدة، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو هي المنبع الرئيسي لجميع الإنجازات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكد «العتيق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التفاف الشعب حول قيادته السياسية يساهم في المزيد من الإنجازات والتنمية لشعب مصر، و«تحيا مصر ويحيا الشعب المصري».