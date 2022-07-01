عضو «التنسيقية»: استمارة تمرد كانت الأمل الأخير للتخلص من الإخوان

قال المهندس طاهر أبوزيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه عاصر جزءًا كبيرًا من الأحداث قبل 30 يونيو، مضيفًا أن المجتمع قبل 30 يونيو كان ممزقا والمستقبل غير واضح، والدولة بلا مؤسسات، وفقط جماعة إخوانية انتشرت وتغلغلت في جميع المؤسسات.

«أبو زيد»: التوقيع على استمارة تمرد كان الأمل الأخير

وأوضح «أبو زيد» خلال استضافته في برنامج كلام في السياسية مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه في لحظة بدء ثورة 30 يونيو اختلفت الأوضاع تماما، لافتا إلى أن التوقيع على استمارة تمرد كان الأمل الأخير للتخلص من الحالة العبثية والانقسامات التي تعيشها الدولة في ظل الاختلافات الجذرية والانشقاقات بين أطياف المجتمع والقوى السياسية.

ثورة 30 يونيو تعكس إرادة حقيقية للمواطن المصري

وأشار «أبوزيد» إلى أنه اتجه لدعم تمرد كونها الخطوة الوحيدة الموجودة على الساحة السياسية، وشاركت في 30 يونيو لرفض العبث الذي أوجدته جماعة الإخوان، لافتا إلى أن المشاهد التي جرى تصويرها تتضمن تواجد الشعب المصري في ميادين المحافظات وليس أمام الاتحادية والتحرير.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ثورة 30 يونيو تعكس إرادة حقيقية للمواطن المصري، بعدما عاش في ظل سياسات تسويفية وتسكينية الهدف منها السيطرة على الدولة.