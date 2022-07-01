أعلن مسؤول أوكراني، مقتل 10 أشخاص في قصف صاروخي روسي، استهدف مدينة «أوديسا» الساحلية الواقعة جنوب البلاد، فيما أشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «لوجانسك»، سيرجي جايداي، إلى أن القوات الروسية وصلت إلى ضواحي «ليسيتشانسك»، لكن لا يوجد قتال شوارع في المدينة نفسها.

وأشار جايداي، على «تليجرام»، إلى أن القوات الروسية تقصف المدينة من عدة جهات، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

رئيس الشيشان: قوات أوكرانيا محبطة بالكامل في«ليسيتشانسك»

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إن قوات كييف «النازية» في مدينة «ليسيتشانسك» شرق أوكرانيا، والتي يواصل الجيش الروسي، تطويقها، في حالة يرثى لها ومحبطة بالكامل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إيليتشيف، أن «موسكو» غير متحمسة لاحتمال مشاركة منظمة «الأمم المتحدة» في المحكمة الخاصة بالعسكريين الأوكرانيين في بلاده.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «لندن» و«باريس» بالضعيفتين في موقفهما تجاه اعتراف «موسكو» بجمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين الواقعتين شرق أوكرانيا. وجاء تصريح المسؤول البريطاني، في مقتطفات لمحادثة تم عرضها في فيلم وثائقي «الرئيس.. أوروبا والحرب»، عرض على قناة «فرانس 2»، أمس الخميس، للمرة الأولى.

موسكو: إرسال قوات حفظ سلام إلى «ترانسنيستريا» لن تكون مادة للنقاش

من جانبه، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن قضية إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى «ترانسنيستريا»، لم تكن ولن تكون مادة للنقاش.وكان الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق، أن بلاده مستعدة لضرب «ترانسنيستريا» ردا على هجمات من هناك.

بدورها، أشارت وزارة دفاع إستونيا، أمس الخميس، إن الوزير، كالي لانيت، ونظيره اللاتفي، أرتيس بابريكس، وقعا بروتوكول نوايا، في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالعاصمة الإسبانية «مدريد»، مما يخلق أساسا للشراء المشترك لأنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ميتسوتاكيس: «أثينا» تعتزم شراء مقاتلات «إف-35» الأمريكية

وفي اليونان، أعلن رئيس وزراء البلاد، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن «أثينا» تعتزم شراء مقاتلات «إف-35» الأمريكية في إطار مساعيها لتعزيز قواتها الجوية في ظل التوتر مع «أنقرة»، مشيرا في ختام قمة «الناتو» التي استضافتها العاصمة الإسبانية، إلى خيار الحصول على سرب ثان من المقاتلات.

من جانبه، أشار وزير التعليم السابق، العضو في حزب «سيريزا» المعارض، نيكوس فيليس، في تصريح إذاعي، إلى أنالحكومة قد أبلغت أن «أثينا» ستشتري مقاتلات «رافال» الفرنسية وليس «إف-35»، والآن ستتسلم البلاد الطرازين، مضيفا أن بلاده بلد صغير وماليتها ضعيفة.

وأشار مسؤولون يونانيون، إلى أن سربا واحدا من مقاتلات «إف 35» يضم 20 طائرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.