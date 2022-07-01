الرئيس الصيني: هونج كونج تجاوزت أكثر من خطر

قال الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، إن «هونج كونج» شهدت ولادة جديدة من النار بعد مرحلة صعبة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاءت تصريحات «بينج»، بعد وصول الرئيس الصيني، إلى المستعمرة البريطانية السابقة، للاحتفال بالذكرى الـ25 لإعادتها إلى بكين.

وأوضح «بينج» بعد وصوله في قطار سريع، أن خلال الفترة الماضية عرفت «هونج كونج» أكثر من اختبار خطر وتجاوزت أكثر من خطر وتحد.

وتعد زيارة «بينج» إلى «هونج كونج» الأولى لـ المسؤول الصيني، منذ السيطرة عليها بعد موجة مظاهرات مطالبة بالديموقراطية شهدتها في العام 2019.

الرئيس الصيني يتحدث عن مبدأ بلد واحد ونظامان

وأضاف «بينج»، أن بعد العواصف، تولد «هونج كونج» من جديد من النار وتظهر بحيوية كبيرة، وتحدث الرئيس الصيني، عن مبدأ بلد واحد ونظامان ووصفه بأنه مليء بالحيوية.

«بينج» لـ «لام»: السلطات المركزية تقدر جهودك خلال فترة عملك كرئيسة لـ«هونج كونج»

والتقى الرئيس الصيني «شي جين بينج» بالرئيسة التنفيذية لمنطقة «هونج كونج» الإدارية الخاصة، «كاري لام»، وقال إن السلطات المركزية تقدر تماما جهودها خلال فترة عملها التي استمرت 5 سنوات كرئيسة تنفيذية للمنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بدورها، أعلنت رابطة «الاشتراكيين-الديموقراطيين»، أحد آخر الأحزاب السياسية المعارضة المتبقية في «هونج كونج»، أنها لن تتظاهر، اليوم الجمعة، بعد محادثات مع ضباط من الأمن القومي ومتطوعين مرتبطين بالمجموعة، فيما قال قادة بالرابطة، إن الشرطة فتشت منازلهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأشار الرئيس الصيني، إلى أن «كاري لام» وحدت الناس من جميع مناحي الحياة لإنهاء العنف والفوضى واستعادة النظام في هونج كونج ومحاربة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» والاندماج في التنمية الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.