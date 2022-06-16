واشنطن تبحث إمكانية التواصل مع الرئيس الصيني عقب مكالمة الأخير لبوتين

كشفت الإدارة الأمريكية عن أنّها تبحث إجراء مكالمة هاتفية بين كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، حسبما نقلت «العربية نت»، في نبأ عاجل، وهو الأمر الذي يأتي بعد ساعات من الإعلان عن إجراء مكالمة هاتفية بين كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الثاني، أمس.

تحذير أمريكي للصين من الوقوف على الجانب الخاطئ

كانت الولايات المتحدة حذّرت الصين، أمس، مما وصفته بالوقوف «على الجانب الخاطئ من التاريخ» في النزاع الأوكراني، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عربية، وهو التحذير الذي جاء بعد ساعات من الاعلان عن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وأشار الرئيس الصيني، خلال مكالمته مع بوتين، إلى أنّه منذ بداية العام الجاري، حافظت العلاقات الصينية الروسية، على زخم تنمية سليم في مواجهة الاضطرابات والتحولات العالمية، لافتا إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين أحرز تقدما مطردا، وأن جسر طريق خيخه-بلاغوفيشينسك السريع العابر للحدود قد فُتح أمام حركة المرور، ما خلق قناة جديدة تربط البلدين.

رئيس الصين يؤكد لبوتين استعداده لتنمية التعاون والدعم بين البلدين

وأعرب رئيس الصين عن استعداد بلاده للعمل مع الجانب الروسي من أجل تنمية مطردة وطويلة الأجل للتعاون العملي بين البلدين، فضلا عن استعداد الصين للعمل مع روسيا لمواصلة دعم بعضهما البعض فيما يتعلق بمصالحهما الجوهرية المتعلقة بالسيادة والأمن، وتعميق التنسيق الاستراتيجي وتعزيز التنسيق في المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة وآلية بريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون.