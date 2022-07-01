«النواب» و«الأعلى» الليبيان يتفقان على معظم نقاط الخلاف بخصوص الدستور

أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي «البرلمان»، أنه تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بخصوص الدستور المرتقب، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية، وجاء إعلان المجلس بعد اجتماع ضم رئيسي مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عقد في مدينة جنيف السويسرية في اليومين الماضيين، برعاية أممية، وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وقال المجلس في بيان، إنه تم التوافق على معظم نقاط الخلاف بين لجنتي مجلس النواب والدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية وقد اتفق الجانبان، على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.

وأضاف مجلس النواب، أن تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين، ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي، دستور يضمن استقلال القضاء و حصانته ويُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات، ويحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا.

مجلس النواب يصف نتائج اللقاء بـ المعبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي

ووصف المجلس، نتائج اللقاء بـ المعبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى أن اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع

وتم الاتفاق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ومجلس الشيوخ مدينة سبها.وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتم الاتفاق على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، وأن يوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.

بدوره، دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى الخروج الآمن من طرابلس، مؤكدا في كلمة خلال الملتقى الليبي العام لمشايخ وأعيان ومنظمات المجتمع المدني لدعم السلام والاستقرار، في مدينة «سرت» شرق طرابلس، أن استلام حكومته لمقارها في العاصمة «طرابلس» بات قريبا جدا.

باشاغا يكشف عن زيارة قريبة سيجريها إلى غربي ليبيا

وكشف باشاغا، عن زيارة قريبة سيجريها إلى غربي ليبيا، مؤكدا أنه إذا لم يتسلم المقار في العاصمة «طرابلس» فستواصل الحكومة عملها من مدينة «سرت». ودعا رئيس الحكومة المكلف، كل الدول التي لديها وجود أجنبي على أرض بلاده بأن ترحل دون استثناء، معبرا عن استنكاره لما وصفه بالفساد في ليبيا حاليا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووصف باشاغا، وزراء حكومة الدبيبة بغير الشرعيين وأنهم معرضون للقانون بسبب احتلالهم للمقار الحكومية في عاصمة ليبيا طرابلس، وأضاف رئيس الحكومة المكلف، أن الوضع في ليبيا ازداد سوءا بسبب تفاقم الفساد الذي طال جميع مناحي الحياة واستشرى في كافة المجالات في البلاد نتيجة لعدم وجود حكومة واحدة في ليبيا.

من جانبها، أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» الليبية، مساء أمس الخميس، حالة القوة القاهرة على مينائي: السدرة ورأس لانوف وحقل الفيل النفطي، مضيفة في بيان، أن القوة القاهرة أيضا لا تزال سارية في مينائي البريقة والزويتينة.

وبررت المؤسسة الليبية، إعلان حالة القوة القاهرة على مينائي السدرة وراس لانوف، انقضاء مهلة الـ72 ساعة، وخسارة أكثر من 16 مليار دينار ليبي من الصادرات النفطية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وانخفض معدل الإنتاج، وتراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 ألف برميل في اليوم بانخفاض، قدره 865 ألف برميل عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية، فيما قال رئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط»، مصطفى صنع الله، إنه بموجب الإعلان فإنه صار من المستحيل تغذية محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي لارتباط إنتاج النفط الخام بالغاز من حقول شركتي الواحة ومليته.