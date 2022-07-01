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مصر تشارك في جلسة مخصصة للحائزين على جوائز Scroll of Honor ببولندا

كتب:

أيمن حمزة
09:40 ص | الجمعة 01 يوليو 2022
المنتدي الحضري العالمي ببولندا

المنتدي الحضري العالمي ببولندا

شاركت مصر في جلسة مخصصة للحائزين على جوائز Scroll of Honor التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف تبادل الخبرات، وضم المتحدثون ممثلين من ماليزيا وإستونيا وشيلي، لمناقشة المشروعات المختلفة. 

مصر تشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي 

يأتي ذلك على هامش مشاركة مصر، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي «WUF11»، في دورته الـ11 تحت عنوان «تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل»، والمقام بمدينة كاتوفيتشي في بولندا.

مصر حصلت على جائزة Scroll of Honor في 2021

وقد حصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان على جائزة Scroll of Honor لعام 2021 لدورها في توفير مشروعات إسكان اجتماعي آمن وبأسعار مناسبة في مصر، وتعزيز التماسك الاجتماعي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.