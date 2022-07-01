«حياة كريمة» في مركز الصف.. مجمع خدمي حكومي وتطوير مدارس وإنشاء وحدة صحية

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاهدة على تطوير حياة المواطن المصري والارتقاء بها، لاسيما في المناطق الريفية والمحافظات الحدودية، والأماكن الأكثر احتياجا للمساعدة والتدخلات الطارئة.

تطوير 42 قرية في أطفيح والصف

وفي هذا الإطار، تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير مركز ومدينة الصف بالجيزة، ويتم تنفيذ مشروعات التطوير بالتعاون مع المنطقة المركزية والعسكرية، وجاءت المشروعات متنوعة بين التعليمية والخدمية وغيرها، وفقا لما ورد في بيان صادر عن المؤسسة، وهي تتلخص في الآتي:

1- الارتقاء بـ42 قرية من قرى مركزي الصف وأطفيح وتطويرهما بالشكل الذي يناسب حياة المواطن المصري.

2- طوير بعض المدارس، منها مدرستي:

- مدرسة الأنوار الابتدائية.

- مدرسة محمد عرفة الصيفي الإعدادي الثانوي.

ويذكر أن مدرسة الأنوار الابتدائية تتكون من 3 مباني، بإجمالي عدد 54 فصلا، أما عن مدرسة محمد عرفة الصيفي الإعدادي والثانوي فهي تضم 3 مباني، بإجمالي 44 فصلا.

3- إنشاء وحدة صحية بالشوبك.

تطوير مركز شباب الشوبك

4- تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير مركز شباب الشوبك الشرقي، الذي تبلغ مساحته حوالي 1400 متر، ويتكون من 2 ملعب خماسي، تراس حضانة، مبنى إداري، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى.

5- إنشاء محطة لرفع الصرف الصحي في عزبة حسن عثمان، من أجل تحسين البنية التحتية للقرية، التي تخدم حوالي 10,000 نسمة.

6- تنفيذ مجمع خدمات حكومية ومجمع خدمات زراعية في نزلة الشوبك، الذي يستهدف خدمة 60 ألف نسمة، كما يضم خدمات التموين والشهر العقاري والتضامن، ومركز تكنولوجي، والمجلس المحلي للقرية، ومكاتب خدمية، والسجل المدني.