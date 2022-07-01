تعرف على دعاء يوم الجمعة الأفضل: «اللهم ارزقنا حبك»

يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه شمس، فهو يعد العيد الأسبوعي للمسلمين، ومع بداية كل جمعة، يبحث العديد من المسلمين عن دعاء يوم الجمعة، لا سيما أن هذا اليوم قد خصه الله عز وجل بساعة إجابة لكل دعاء وسؤال، لذا يحرص العديد من العباد على الإكثار من الدعاء في هذا اليوم المبارك.

دعاء يوم الجمعة

وفي الحديث عن دعاء يوم الجمعة، لابد من الإشارة إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن عن هذا اليوم المبارك، حيث قال: «إنّ يوم الجُمعة سيّد الأيّام يضاعف الله عزّ وجلّ فيه الحسنات، ويمحو فيه السّيّئات، ويرفع فيه الدّرجات، ويستجيب فيه الدّعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيهِ الحوائج العظام، وهو يوم المزيد، لله فيهِ عتقاء وطلقاء من النّار، ما دعا فيه أحد من النّاس وعرف حقّه وحرمته إلاّ كان حقّاً على الله عزّوجلّ أن يجعله من عتقائه وطُلقائه من النّار، فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً وبعث آمناً وما استخفّ أحد بحرمته وضيع حقّه إلا كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يصليه نار جهنّم إلاّ أن يتوب».

وعن دعاء يوم الجمعة، هناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا اليوم الكريم، منها: «اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات».

دعاء يوم الجمعة: اللهم نسألك العفو والعافية

قد خص الله يوم الجمعة ساعة استجابة لكل دعاء ولكن هذه الساعة غير معلومة أو محددة، لذا يعد دعاء يوم الجمعة التالي من الأدعية التي يفضل ترديدها في هذا اليوم، وهو:

«اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة».