المانجو ملكة الفواكه في جنوب سيناء.. زراعة 1400 فدان قابلة للزيادة «صور»

حققت زراعة المانجو في جنوب سيناء نجاحا ملحوظا، حيث تضاعفت المساحة المنزرعة بهذا المحصول من 693 فدانا في عام 2014 إلى حوالي 1400 فدان في عام 2021، لتنافس بذلك المساحة المنزرعة بمحصول العنب، ومن المتوقع زيادة هذه المساحة مستقبلا.

ومحصول المانجو هذا العام مبشر بجنوب سيناء، حيث يبلغ متوسط الإنتاج حوالي 7 أطنان للفدان، ويتراوح متوسط سعر الكيلو من الأصناف المختلفة من 13 إلى 17 جنيها للكيلو.

والمانجو من أهم المحاصيل التي يمكن زراعتها في جميع الأراضي المستصلحة حديثا، طالما وجدت العناية من تسميد وري ووسائل حماية من الرياح والبرودة والحرارة الشديدة، وطالما توفرت المصارف المناسبة.

ويمكن للسوق المحلية أن تستوعب قدرا كبيرا من الزيادة المتوقعة في المحصول بسبب التوسع المرتقب في زراعتها، إضافة إلى إمكانية التصدير إلى الأسوق الأوروبية خاصة الشرقية منها، لاسيما أن مصر لا تلقى منافسة تذكر باعتبارها أقرب مراكز الإنتاج من هذه الأسواق.

أصناف مانجو تناسب جنوب سيناء

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة في جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إنه من الضروري أن يرتكز التوسع في المساحة المنزرعة بمحصول المانجو على سياسة مدروسة، حتى لا تتكرر الأخطاء التي صاحبت إنشاء بعض حدائقها في فترة ناضية، وأدت إلى فشلها في تحقيق إنتاج اقتصادي.

وأشار إلى أنه لابد من التركيز على زراعة الأصناف التي تتحمل التصدير، مع اتباع عمليات الخدمة التي يقل فيها استخدام المواد الكيماوية، مع تحديد الأصناف الصالحة لكل منطقة، وزراعة أصناف كثيرة تتفاوت في مواعيد طرح أثمارها، حتى تتاح لها موسم إثمار طويل يبدأ من يونيو حتى آوخر أكتوبر.

وتابع، أن أبرز الأصناف التي تجود زراعتها في محافظة جنوب سيناء هي السكري، والنعومي، والصديقة، والياسمينا، إضافة إلى البلدي.

تكشف البراعم الثمرية

وقال «شطا»، إن أشجار المانجو تظل بدون أزهار في فترة النمو الخضري وقبل أن تصل إلى سن البلوغ، وتطول هذه الفترة في حالة الأشجار البذرية، حيث تستمر الأشجار خمسة سنوات بدون إثمار في حين أن الأشجار المطعومة تكوّن شماريخ زهرية بعد 3 سنوات من زراعتها.

وبحسب وكيل وزارة الزراعة، فإن التحول الزهري في أشجار المانجو بدأ في شهر أكتوبر الماضي للإزهار، حيث يستطيل المحور الرئيسي للبرعم ويزيد طول وعرض الأوراق الحرشفية، وتتكون فى آباط هذه الأوراق نتوءات مخروطية الشكل، ثم يأخذ البرعم شكل القبة، وبتقدم البراعم فى العمر تصبح الحراشيف أقل اندماجا مما سبق، وتزداد في الاستطالة، ويصبح البرعم منتفخا، حيث تظهر الأفرع الابتدائية والثانوية للعنقود الزهري، ثم تحدث «bud burst» أو الانبثاق البرعمي.