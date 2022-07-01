تراجع أسعار القمح لأدنى مستوى منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا

تراجعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو إلى 8.6 دولار للبوشل «27 كيلو تقريبا»، منخفضة إلى مستويات لم تشهدها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أشارت بيانات الزراعة الجديدة لوزارة الزراعة الأمريكية إلى مساحات الحبوب ومستويات المخزون التي كانت أعلى من توقعات السوق.

تضاف البيانات إلى توقعات ارتفاع الإمدادات مع تقدم مزارع أمريكا الشمالية قبل الموعد المحدد في موسم الحصاد، وفي الوقت نفسه، وصل المحصول القوي من روسيا، أكبر مصدر في العالم، إلى كمية قياسية من القمح المتاح للشحن.

فتح الممرات التجارية

ويواصل المستثمرون مراقبة الصادرات المنقولة بحراً من أوكرانيا، بعد أن أشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن الممرات التجارية قد تفتح قريبًا.

وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية في أول 22 يومًا من شهر يونيو بنسبة 44٪ على أساس سنوي، حيث تم شحنها فقط عبر السكك الحديدية وموانئ نهر الدانوب الأصغر.

وتأثرت الأسعار هبوطا، أمس، بعد إعلان روسيا سحب قواتها من جزيرة أوكرانية في البحر الأسود، بعد أن قالت القوات الأوكرانية إنها انسحبت تحت هجوم مكثف.

وفي تعاملات أمس الخميس، تراجعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 1.3% على خلفية أنباء الانسحاب، قبل تقليص الخسارة أثناء استمرار التداول.

وفي وقت سابق من يونيو الماضي، قالت وزارة الغذاء الهندية إنها قد تعيد تصدير القمح إلى بعض الدول المجاورة التي سيتم اختيارها حسب توافر المخزون، متراجعةً جزئياً عن قرار حظر الشحنات التي دعمت الأسعار لتقترب من مستويات قياسية في مايو.

انخفاض إنتاج الحبوب ​​16 مليون طن عن العام السابق

ويأتي الترقب من جانب الأسواق، عقب توقعات أخرى سلبية بشأن الأمن الغذائي العالمي، حيث توقعت منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، أن ينخفض إنتاج الحبوب بنحو ​​16 مليون طن عن العام السابق مع انخفاضات رئيسية في محصولي الأرز والقمح.