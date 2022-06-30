صرف 4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 2967 شابا بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية، عيّنت 2967 شابا، بينهم 35 «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6311 شابا باحثا عن عمل.

استخراج 1893 شهادة قياس مستوى المهارة

وأشار الوزير إلى أنّ المديرية استخرجت 1893 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، فضلا عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، تمثلت في 5 منح مولود جديد بإجمالي 10 آلاف جنيه، و3 منح زواج بإجمالي 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، و4 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 8000 جنيه، وصرف منحتين رعاية صحية لعاملين بمبلغ 4000 جنيه، فضلا عن استكمال صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك بإجمالي 4 ملايين و38 ألف جنيه لـ4038 عاملا مسجلا بالمديرية.

151 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون

وأوضح علي حامد الزقم، مدير المديرية، في تقريره للوزير، عما تم إنجازه خلال مايو الماضي، إلى أنّ المديرية انتهت في مجال التفتيش العمالي، من التفتيش على 1133 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 151 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية 231 منشأة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 471 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 272 محضراً للمنشآت المخالفة، ومنح 363 مهلة قانونية، والموافقة على 61 ترخيص لمنشأة.