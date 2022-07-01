18 قتيلا بغارة على أوديسا.. وموسكو تسيطر على مصفاة نفط في ليسيتشانسك

واصلت القوات المسلحة الروسية، اليوم، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية لـ«تحرير أراضي دونباس»، ضمن عمليتها العسكرية التي انطلقت في 24 من فبراير الماضي، في الوقت الذي تستمر فيه أوكرانيا في محاولات تلقي الدعم في مواجهة روسيا من الدول الغربية.

السيطرة على مصفاة نفط في ليسيتشانسك

وعن آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مصفاة نفط في ليسيتشانسك، وقبلها، قُتل 18 شخصاً، وجُرح 30 آخرون بينهم أطفال، في غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنياً في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي اليوم.

وصرح المتحدّث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا، سيرجي براتشوك، أن الصاروخ أطلقته «طائرة استراتيجية» من سماء البحر الأسود، وبحسب المتحدث فإن «الصاروخ أصاب مبنى سكنياً مكوناً من 9 طوابق، يقع في منطقة بيلغورود-دنييستر»، التي تبعد حوالي 80 كلم إلى الجنوب من أوديسا.

وقالت الاستخبارات البريطانية، إن قتالاً عنيفاً يدور للسيطرة على مصفاة ليسيتشانسك النفطية في دونباس، لافتًا إلى أن استخدام أوكرانيا صواريخ مضادة للسفن أدى لانسحاب روسيا من جزيرة الأفعى.

الرئيس الأوكراني: الوضع في دونباس ما يزال صعبًا

في السياق ذاته اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع في دونباس ما يزال صعبًا للغاية، لافتًا إلى أن القوات الروسية استخدمت كامل ترسانتها لضرب منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

كما أكد الرئيس الأوكراني أن انسحاب القوات الروسية من جزيرة الأفعى الأوكرانية في البحر الأسود لا يضمن أمن أوكرانيا.